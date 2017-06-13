Batman'da sokağa çıkma yasağı

Kozluk ve Sason ilçelerindeki 6 mahalle ve 4 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerindeki 6 mahalle ve 4 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, PKK'lı teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Kozluk İlçesi Gümüşörgü köyü, Hasanko ve Bisira mahalleleri ile Sason'un Karameşe, Kilimli ve Kelhasan köyleri ile Ramazan, Orta, Yoncadüzü ve Binönü mahallelerinde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nca 13 Haziran 2017 Salı günü saat 18.00'den itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir." AA

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