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Bediüzzaman'ın tefekkür yeri Faraşin Yaylası'na huzur hakim

02 Haziran 2018, Cumartesi 12:14
Terör olayları nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde uygulanan yaylalara çıkma yasağının kaldırılmasıyla Şırnak, Hakkari ve Van sınırlarındaki Faraşin Yaylası canlandı. Üstad Bediüzzman Said Nursi Hazretlerinin yaz aylarında çıktığı ve vaktini değerlendirdiği Faraşin Yaylası'na şimdi huzur hakim.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, başarılı terör operasyonları sonrası "huzur yaylası" oldu.

Hayvan yetiştiricileri, güvenlik sebebiyle gidemedikleri, terör operasyonları ile huzurun tesis edildiği yaylalara uzun bir aranın ardından tekrar kavuştu.

Bu yaylalardan biri de Şırnak'ın Beytüşşebap, Van'ın Gürpınar ilçeleri ile Hakkari sınırlarında bulunan Faraşin Yaylası.

Bölgedeki terör olayları nedeniyle uzun yıllar hayvancılığa kapatılan Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki Faraşin Yaylası'nda, güvenlik güçlerinin başarılı terör operasyonları sonrası huzur hakim oldu.

Yasağın kalkmasıyla hayvanlarıyla yaylaya çıkan besiciler, doğal güzellikleriyle görsel bir şölen sunan, temiz havası ve geniş otlaklarda hayvanlarının bakımını yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Koyun ve kuzu seslerinin kuş cıvıltılarına karıştığı yaylaya çıkan Şırnaklı besiciler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "300 koyun projesi"nin de uygulanmasıyla çifte sevinç yaşadı.

"Yaylalarımızı tekrar vatandaşın hizmetine sunduk"

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, terör operasyonlarda sağlanan başarının ardından kapalı olan yaylaları, meraları halkın hizmetine açtıklarını söyledi.

"Daha önce kapalı olan yayla ve meralardan vatandaşlarımız hayvanlarını otlatmak için istifade edebilecekler" diyen Aktaş, yaylaların terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlar nedeniyle vatandaşların zarar görmemesi için kullanıma kapatıldığını hatırlattı.

Aktaş, "Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarının ardından yaylalarımızı tekrar vatandaşımızın hizmetine sunduk." dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bekir Kılıç, Şırnak'ın özellikle küçükbaş hayvancılıkta potansiyelinin çok yüksek olduğuna işaret ederek, doğal yapısıyla kentin hayvancılığa çok müsait olduğunu aktardı.

Küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için mera hayvancılığını önemsediklerini vurgulayan Kılıç, "Hayvanlarımızı merada otlatmak istiyoruz. Bu nedenle Bakanlığımız ve Valiliğimizin büyük çabalarıyla kentteki bütün meralar vatandaşlarımıza açıldı. Bu da küçükbaş hayvancılık için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Kılıç, mera ve yaylaların daha önce terör nedeniyle sağlıklı bir şekilde kullanılamadığına dikkati çekerek, Faraşin bölgesinin yaz aylarında serin olması ve geniş meraların bulunması nedeniyle hayvancılık acısından cazip olduğunu, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde hayvancılıkla uğraşanların da bu nedenle söz konusu bölgeyi tercih ettiğini dile getirdi.

"Burası bizim için nimet"

Faraşin Yaylası'na gelen 3 çocuk babası Arif Burak (78), ailece hayvancılıkla uğraştıklarını söyledi.

"1990'lı yıllarda burası köydü ve yaklaşık 50 hane vardı. Terör olaylarının ardından köyde bulunan evler yıkıldı. Biz de şehre gitmek zorunda kaldık. Her evin 400-500 hayvanı vardı, geçimimiz onunla sağlıyorduk ama olaylar olunca hayvanlar da gitti, biz de perişan olduk." dedi.

Burak, bu yıl yasağın sona ermesiyle yeniden hayvanları ile Faraşin Yaylası'na geldiklerini aktardı.

Burak, yaz aylarında yaylanın nimetlerinden faydalandıklarını belirterek, elektrik, iletişim ve yol sıkıntısının da giderilmesini yetkililerden beklediklerini kaydetti.

Hacı Mehmet Encü (82), yaylaların tekrar kullanıma açılmasının sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Saniye Enç de 100 ailenin hayvanları ile yaylaya ulaştığını, göçerlerin de gelmeye devam ettiğini söyledi.

Gelen her ailenin 400-500 civarında hayvana sahip olduğunu anlatan Enç, "Burası bizim için bir nimet. Yaz ayları sıcak olduğu için yayla daha serin oluyor. Otlak alanları daha çok ve hayvancılık için müsait bir bölge. Daha önce çıkamıyorduk ama devlet bu yıl izin verdi, çıktık." sözlerine yer verdi.

Enç, şartlar uygun olursa kış mevsiminde de yaylada kalmak istediklerini aktararak, "Fakat yol ve iletişim sıkıntımız var. Yayların tekrar vatandaşlara açılması çok iyi oldu." diye konuştu.

 

AA

Etiketler: yayla, Van, Şırnak
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