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20 MART 2018 SALI - YIL: 49

Bir günlük gelirini Mehmetçik'e bağışladı...

20 Mart 2018, Salı 11:22
İstanbul Kadıköy'de 7 yıldır simit satarak geçimini sağlayan 2 çocuk annesi 53 yaşındaki Kızbes Doğan, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla bugünkü gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı.

"Simitçi abla" olarak tanınan Kızbes Doğan, her sabah saat 05.00'te Göztepe D-100 karayolu kenarında tezgahının başına geçiyor.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla bir günlük gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı alan Doğan'a, durumdan haberdar olan müşteriler de para üstü almayarak katkıda bulunuyor.

"Askerlerimiz için dua ediyorum"

Kızbes Doğan, yaptığı açıklamada, 7 yıldır simitçilik yaparak geçimini sağladığını söyledi.

Doğan, iki çocuğunun kısa süre önce askerden geldiğini kaydetti.

Zeytin Dalı Harekatı'na ülkenin her kesiminden destek geldiğine işaret eden Doğan, "Türk halkı Afrin'deki Mehmetçiklerimiz için bir şeyler yapıyor. Ben de düşündüm taşındım, bugün ne kazandıysam Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Vatanım, milletim için canımı seve seve veririm. Her daim de yardımcı olmaya hazırım. Beni de askere çağırsalar koşa koşa gider vatanım için canımı feda ederim. Cenab-ı Allah askerlerimizin yardımcısı olsun. Onlar için sabah namazını kılarken, evden çıkarken dua ediyorum. Rabbim onları korusun." diye konuştu.

Öğrenen müşteriler para üstü almıyor

Doğan, bugünkü gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını öğrenen müşterilerin de para üstü almayarak katkıda bulunduklarını belirtti.

Müşterilerden Seda Aydın, Kızbes Doğan'ın uzun zamandır simit sattığını aktararak, "Biz de kendisinden alışveriş yapıyoruz. Bugün çok onur verici bir harekette bulundu. Zaman zaman maddi durumu olmayanlara da bedava simit veriyor. Mehmetçik Vafkı'na yapacağı bağıştan dolayı da mutluyuz. Herkese örnek olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: simitçi, zeytin dalı harekatı
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