'Bitlis düzenli içme suyu ve kanalizasyon altyapısına kavuşacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bitlis'teki yatırımlara ilişkin, "Toplamda 66 kilometre atık su, 83 kilometre içme suyu hattı. Tamamen hatları yeniliyoruz. Bu hatlarla birlikte Bitlis halkımız daha düzenli bir içme suyu, kanalizasyon altyapısına kavuşmuş olacak." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Kurum, Bitlis-Tatvan kara yolu üzerinde yapılması planlanan Tekstil Kent alanını inceledi.

Kent merkezinden geçen Bitlis Deresi'nin vatandaşların can ve mal güvenliği açısından acilen dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Kurum, Bitlis'te içme suyu ve kanalizasyon hattı inşaatını 2019 yılı içerisinde tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Toplamda 66 kilometre atık su, 83 kilometre içme suyu hattı. Tamamen hatları yeniliyoruz. Bu hatlarla birlikte Bitlis halkımız daha düzenli bir içme suyu, kanalizasyon altyapısına kavuşmuş olacak. Bunun da ihale bedeli yaklaşık 53 milyon lira. Fiyat artışlarıyla beraber 60 milyon lira olarak öngörüyoruz." diye konuştu.

Parka şehidin adı verildi

Sevgi Evleri'nin önündeki parka 2016 yılında Beşiktaş'ta yaşanan patlamada şehit olan Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın ismini verdiklerini ifade eden Kurum, buranın da Bitlis'e hayırlı olmasını diledi.

Böylelikle Bitlis'in içme suyu, kanalizasyon altyapısı ve Atık Su Arıtma Tesisi'nin 2019 yılında çözüme kavuşmuş olacağını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Akabinde ilçeleri de kapsayan bir proje gerçekleştireceğiz. Bu projeye ilişkin hem atıkların bertaraf tesisi hem de atık suların arıtmalarıyla alakalı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüz çalışacak. Projenin bitmesi akabinde de inşallah 2023 yılına kadar hiçbir atık suyu Van Gölü'ne bırakmayacağız. Bu da hem turizm açısından hem bölge insanının sağlığı ve tarım açısından bizim için çok büyük önem arz ediyor. 2019 yılında projelerini bitirip inşallah Bitlis'imize kazandırmış olacağız. Bakanlık olarak buradaki yerel yönetimlerimiz, valilik ve milletvekillerimizle bu bölgenin ihtiyacı olan neyse bu ihtiyaçları giderme noktasında çalışıyoruz. İnşallah Bitlis'i hak ettiği noktaya getirecek birçok projemiz olacak ve bu projelerimizi öncelik sıralamasına göre inşallah hayata geçireceğiz."

Bakan Kurum, şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın adının verildiği parkın açılışında yaptığı konuşmada Hakkari ve Şırnak'ta şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve gazilere acil şifa diledi.

7 bin 800 metrekare alan üzerine kurulan parkın Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca finansının gerçekleştirildiğini ifade eden Kurum, "Parkın içinde oyun, yürüyüş ve yeşil alanlar, futbol sahası ve dinlenme alanı mevcut. Burada gençlerimiz yaşlılarımız güzel vakit geçirsinler. Bitlis'in kalkınması, ekonomisi ve istihdamı adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak üzerimize düşen neyse yapacağız." dedi.