Bodrum'da caddeler dereye döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

İlçede gün boyu etkisini sürdüren fırtına, yerini gece saatlerinden itibaren sağanak ve doluya bıraktı. Sağanak nedeniyle ilçedeki bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Bodrum'un yüksek kesimlerinden ilçe merkezine gelen su birikintilerinden dolayı bazı Sokak ve bazı caddeler dereye dönüştü. Gece açık olan bazı işletmeler de yağıştan olumsuz yönde etkilendi. Bazı işletmeciler biriken suyun iş yerlerine girmemesi için yoğun çaba gösterdi. Zaman zaman elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçede, polis ekipleri de trafiğin aksamaması için çalıştı. AA

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