Bolu'da dilenci kılığında deney: 2 saatte...

Bolu'da sosyal deney yapmak amacıyla dilenci gibi davranan yerel gazeteci Hızır İlyas Yıldırım, 2 saatte 76 lira topladı.

Bolu'da yayın yapan bir TV kanalında muhabir olarak çalışan Hızır İlyas Yıldırım, koltuk değneği ile kentin en kalabalık yerlerinden biri olan Atatürk Orman Parkında gezdi, çevredekilerden ekmek parası istedi.

Bazı vatandaşlar, dilenci zannettikleri Yıldırım'a hemen para verirken, bir kısmı da yardım etmek istemedi.

Yıldırım, 2 saat dolaştığı ve 76 lira topladığı parkta, kendisine para veren vatandaşları, dilencilerin duygu istismarına karşı uyarıp, paralarını iade etti.

Daha sonra bir caminin önünde beklemeye başlayan Yıldırım'a, burada da çok sayıda vatandaş yardım amacıyla para verdi.