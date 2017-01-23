'Bylock' kullanan 14 polis tutuklandı

DENİZLİ'de yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirlenerek gözaltına alınan 15 polisten 14'ü sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, 1 polis ise Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanarak serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları belirlenen ve yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve daha sonra da gözaltına alınan 15 eski polis emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 1 kişi ise Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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