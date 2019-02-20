Ceren Damar Şenel'in ailesinden kamuoyuna teşekkür

Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in ailesi, görevi başında katledilen evlatlarının uğradığı saldırıya karşı tek vücut olan kamuoyuna teşekkür etti.

Ceren Damar Şenel'in ailesi, farklı sosyal medya platformlarından açtıkları "Eğitim Şehidi Ceren Damar Şenel" isimli hesaplarda, "Kamuoyuna Teşekkür" başlıklı bir açıklama yayınladı. Ceren'in mevzuata, akademik teamüllere ve etik kurallara uygun davrandığı için görevi başında katledildiği vurgulanan açıklamada, "Vazifesi başında uğradığı bu menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren'imiz, milletimizin ifadesiyle 'eğitim şehidi' olmuştur." ifadesi kullanıldı. "Acımıza merhem oldu" Açıklamada, "Milletimizin tek vücut halinde bu saldırıyı lanetlemesi ve Ceren'imizin hatırasını kucaklayarak yanında yer alması, ailesi olarak derin üzüntü içinde olduğumuz bu süreçte bize büyük bir güç vermiş, acımıza merhem olmuştur." ifadesine yer verildi. AA

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