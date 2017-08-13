Çevre illerde de hissedildi: Bir deprem de Milas'ta!

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçeleri başta olmak üzere çevredeki yerleşim merkezleri bugün öğleden sonra Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki depremle sallandı.

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