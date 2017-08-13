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Çevre illerde de hissedildi: Bir deprem de Milas'ta!

13 Ağustos 2017, Pazar 15:36
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçeleri başta olmak üzere çevredeki yerleşim merkezleri bugün öğleden sonra Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Milas’ın, Bodrum sınırındaki Beyciler Köyü olarak saptadığı deprem saat 14.16'da meydana geldi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem başta Bodrum olmak üzere Muğla ve çevre illerde de hissedildi.

Yüzeyde gözlemlendiği için Bodrum ve Milas ile yakındaki yerleşim merkezlerinde şiddetli hissedilen depremle birlikte halk sokaklara fırladı.

Yetkililer ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasarın olmadığını söyledi.

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DHA

Etiketler: muğla, deprem
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