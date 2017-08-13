Çevre illerde de hissedildi: Bir deprem de Milas'ta!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Milas’ın, Bodrum sınırındaki Beyciler Köyü olarak saptadığı deprem saat 14.16'da meydana geldi.
Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem başta Bodrum olmak üzere Muğla ve çevre illerde de hissedildi.
Yüzeyde gözlemlendiği için Bodrum ve Milas ile yakındaki yerleşim merkezlerinde şiddetli hissedilen depremle birlikte halk sokaklara fırladı.
Yetkililer ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasarın olmadığını söyledi.
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DHA
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