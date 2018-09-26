Mersin'de, okulun zorunlu kıldığı formayı almaya parası yetmeyen anne, 8. sınıf öğrencisi çocuğunu okula, 'Boyun Eğme' yazılı tişörtle gönderdi.

Mersin'de Türkan Eser adlı yurttaş, okulun zorunlu kıldığı formayı almaya parası yetmeyince, sekizinci sınıf öğrencisi çocuğunu okula 'Boyun Eğme' yazılı tişörtle okula gönderdi. Habere göre Mersin Namık Kemal Ortaokulu'nda sekizinci sınıf öğrencisi olan çocuğuna forma almaya parası yetmeyen Türkan Eser adlı veli, çocuğunu 'Boyun Eğme' yazılı tişörtle okula gönderdi. Öğretmen tişörte tepki gösterince okula giden Türkan Eser, öğretmene, "Benim iki çocuğum var, ikisi de okula gidiyor. İkisine de forma almaya olanağım yok. Eğer zorunluysa formayı okul dağıtmalı" dedi. Öğretmenin, çocuğuna neden "Boyun Eğme" yazılı tişört giydirdiğini sorması üzerine Türkan Eser, "Çünkü bu tişört, sizin sisteminizin boyun eğdiremediği, ezemediği insanların tişörtü, çocuğumu bu tişörtle okula göndermeye devam edeceğim. Okul forma dağıtmıyorsa, ben de çocuğuma bu sisteme boyun eğmeyen insanların giydiği formayı giydiririm" dedi. Sputnik Türkiye

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