Dereyi kirleten sondaj atığıymış

Rize’de 10 köyden geçen Çiftekavak deresinin kirlenmesine, sondaj yapan şirketin atıklarını dereye deşarj etmesi dolayısıyla kaynaklandığı belirtildi.

Merkeze bağlı Çiftekavak, Boğaz, Uzunköy, Topkaya, Çaycılar, Azaklı, Duzköy, Pehlivantaşı Gölgeli ve Kambursırt köylerinden geçen dere, kirlilik nedeniyle beyaza bürünmüştü. Rize Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri derede inceleme yaptı. İncelemede, doğalgaz boru hattı için sondaj çalışması yürüten özel bir şirketin atıkları dereye bıraktığı belirlendi. Diken’in haberine göre, firmayla ilgili yasal işlem başlatıldı. Firmaya yapılan uyarıların ardından dere eski berrak haline döndü.

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