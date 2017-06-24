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24 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Dikkat: 3 bin 370 araç trafikten men edildi!

24 Haziran 2017, Cumartesi 10:13
Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güvenli Trafik Denetimi-2" uygulamasında 183 bin 515 araç ve sürücüleri denetlenerek, 18 bin 340'ına ihlalleri olduğu gerekçesiyle 6 milyon 80 bin 101 lira ceza kesildi.

İhlalleri olduğu gerekçesiyle 18 bin 340 araç ve sürücüsüyle ilgili 6 milyon 80 bin 101 lira ceza kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından dün eş zamanlı olarak "Türkiye Güvenli Trafik Denetimi" uygulaması gerçekleştirildi.

Ülke genelinde ikinci kez yapılan denetimler ile trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması ve denetim faaliyetleriyle yol kullanıcıları üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amaçlandı.

Denetimlerin ilk aşaması 10.00-12.00, ikinci aşaması 15.00-17.00 ve üçüncü aşaması ise 21.30-23.00 saatlerinde yapıldı.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz ile Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkan Vekili Yarbay Mete Özcan, uygulamayı Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nden canlı takip etti.

2 bin 285 kontrol noktasındaki uygulamaya 4 bin 733'ü polis, 4 bin 382'si jandarma olmak üzere 9 bin 115 personel katıldı.

3 bin 370 araç trafikten men edildi

Ekipler uygulama kapsamında 183 bin 515 araç ve sürücülerini denetledi. İhlalleri olduğu gerekçesiyle bunlardan 18 bin 340'ına 6 milyon 80 bin 101 lira cezai işlem uygulandı, eksikliği olan 3 bin 370 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülerden 4 bin 344'üne emniyet kemeri ve kask kullanmamaktan, 3 bin 851'ine hız limitlerine uymamaktan, 3 bin 634'üne geçerli fenni muayenesi olmayan araç kullanmaktan, 985'ine araç zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 817'sine sürücü belgesiz araç kullanmaktan ve 505'ine standart dışı plaka kullanmaktan ceza kesildi.

Ayrıca aranan 115 şüpheli yakalandı, 9 çalıntı araç ele geçirildi.

Araç sürücüleriyle koordinasyon merkezinden canlı bağlantıların kurulduğu denetimlerden vatandaşların oldukça memnun kaldığının görüldüğü belirtildi.

AA

Etiketler: trafik, denetim
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