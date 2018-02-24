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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Eksi 20 derecede vatan nöbeti...

24 Şubat 2018, Cumartesi 14:30
Van'ın Çaldıran ilçesindeki 2561 rakımlı Alparslan Üs Bölgesi'nde görevli Mehmetçik, sınır hattında hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede vatan nöbeti tutmanın gururunu yaşıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki 2561 rakımlı Alparslan Hudut Karakolu'nda görevli Mehmetçik, bölgenin zorlu şartlara rağmen vatan görevlerini yapmanın gururuyla eli tetikte, gözü hudutta nöbet tutuyor.

Van 6. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Alparslan Hudut Karakolu'nda, 24 saat esasıyla sınırın güvenliğini sağlayan Mehmetçik, evleri ve sevdiklerinden kilometrelerce uzaklıkta etkin görev yapıyor.

Termal kameralar sayesinde gece ve gündüz bölgeyi sürekli gözetim altında tutan Mehmetçik, olası tehlike durumunda ise her türlü koşula uygun kıyafetleri, son teknoloji silah, teçhizat, keşif ve gözetleme araçlarının da desteğiyle sorumluluk sahasında görevini layıkıyla yerine getiriyor.

Her türlü imkandan faydalanan askerler, dinlenme salonunda langırt ve masa tenisi oynayıp kitap okuyarak da günün yorgunluğunu atıyor.

"Hudut bir milletin namus ve şerefidir"

2. Hudut Bölük Komutanı Yüzbaşı İmdat Erdoğan, karakolun ilçe merkezine 32, İran'a ise 6 kilometre mesafede olduğuna dikkati çekti.

"Karakolumuz, bu zorlu doğa ve arazi şartlarında dahi devletimiz ve milletimizin desteği içinde her türlü imkanı barındırmaktadır." diyen Erdoğan, "Bizler, 'Hudut bir milletin namus ve şerefinin korunduğu yerdir.' anlayışıyla 24 saat esasına göre görev yapmaktayız. Çünkü biliyoruz ki hudut bilek ve yürekle korunur. Milletimizin gözü arkada kalmasın." ifadelerini kullandı.

Piyade Er Osman Ertürk de Alparslan Hudut Karakolu'nda görev yaptığı için gurur ve onur duyduğunu dile getirdi.

Sınırdan kaçak geçişleri önleyerek, terörle mücadele ettiklerini vurgulayan Ertürk, bütün komutanlarıyla saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını söyledi.

"Herkes rahat uyusun"

Ertürk, "Herhangi bir sorunumuz olduğunda da hemen çözüm bulmaya çalışıyorlar. Burada görevimiz haricinde her türlü sosyal imkandan faydalanabiliyoruz." diye konuştu.

Üç öğün sıcak yemeği ve ekmeği karakolda yaptıklarını anlatan Ertürk, şunları kaydetti:

"Çoğu ihtiyacımızı da karakolumuzdaki kantinden sağlayabiliyoruz. Kimsenin gözü arkada kalmasın. Herkes rahat uyusun çünkü biz burada görevimizin başındayız ve biz görevimizin başında olduğumuz sürece vatanımıza hiçbir zeval gelmeyecektir. Hudut namustur, şafak sayılmaz. Devletim, milletim yeter ki çağırsın görev sürem bitse de yaşım ilerlese de her daim yeniden gelmeye hazırım."

 

AA

Etiketler: asker, hudut, nöbet, mehmetçik
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