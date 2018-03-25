Feci kaza Gümüşhane'de yaşandı!

Gümüşhane'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Gümüşhane'den Kelkit istikametine giden Nazım A. (40) idaresindeki 28 K 1630 plakalı tır, Ulukale köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Ömer Ataş'ın kullandığı 25 LN 837 otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Ataş, Müslüm Öztürk (22), Fırat Yıldırım (21) ve Heybeytullah Bahçecioğlu (36) araçta sıkıştı. Gümüşhane Belediyesi ve AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan bu kişilere 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. Sağlık ekipleri, Ataş, Öztürk ve Yıldırım'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Bahçecioğlu ise ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan Gümüşhane-Kelkit karayolu, araçların yoldan çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı. AA

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