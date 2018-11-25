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25 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Geleceklerini Türkiye'de inşa ediyorlar

25 Kasım 2018, Pazar 12:25
Yaklaşık 60 ülkeden Türkiye'ye gelen ve Kayseri'deki Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Lisesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, buradan aldıkları eğitimle ülkelerine hizmet etmeyi amaçlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolle internet üzerinden başvuru yapan öğrencilerden mülakatta başarılı olanlar, Türkiye'de eğitim görmeye hak kazanıyor.

Ülkelerinden binlerce kilometre uzaklıkta Kayseri'deki Uluslararası Ömer Halisdemir İmam Hatip Lisesinde hem dini eğitim hem de Türkçe, matematik ve coğrafya gibi dersler de gören öğrenciler, geleceklerini sağlam temeller üzerine kurmak için gayret gösteriyor.

Afrika, Asya ve Avrupa'daki birçok ülkeden gelen yabancı uyruklu öğrenciler, burada aldıkları eğitimin ardından yine Türkiye'de üniversite eğitimi alarak sadece kendi geleceklerini değil, ülkelerinin geleceğinin de inşasına katkıda bulunmak istiyor.

Okulun müdürü Sıddık Kaya, yaptığı açıklamada, okullarındaki 220 yabancı uyruklu öğrenciye en iyi şekilde eğitim vermeye çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerle adeta ülkeler arası bir gönül bağı da oluşturduklarını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin yurt dışından Türkiye'ye gelmesi Türkiye Diyanet Vakfına ait bir çalışma. Okulumuz 2006 yılından itibaren uluslararası imam hatip lisesi olarak eğitim öğretime devam ediyor. 2018 yılı itibarıyla bin 100 civarında uluslararası öğrenci okulumuzdan mezun oldu. Bu yıl yine 118 öğrenci mezun ettik. Tabii mezun olan öğrencilerimizin büyük bir kısmı üniversitede okuyor. Okumaya devam eden veya okulunu bitiren öğrencilerimiz de var. Mesela Taylandlı öğrencimiz bir üniversitede rektör yardımcısı, mezun olan Afrikalı öğrencilerimizin çoğu da sivil toplum örgütleri kurarak kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki bağı güçlendirmeye yönelik faaliyetler yapıyor."

Kaya, sadece iyi bir öğrenci değil, iyi bir birey de yetiştirdiklerinin altını çizerek, "Öğrencilerimiz hem dini bilgi noktasında donanımlı hale geliyor hem de hangi üniversiteyi istiyorsa ona yönelik pozitif ilimler konusunda kendisini geliştiriyor. Öğrencilerimiz burada edindikleri bilgi, birikim ve tecrübeyle aslında gittikleri ülkelerinde yeni bir dünya inşa etmenin peşindeler. Biz bu gençleri iyilik üzerine kurulacak dünyanın öncü erleri olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Burada kardeşlik, ümmet ve birlik olmayı öğrendim"

Kazakistanlı öğrenci Mustafa Sungur da 3 yıl önce eğitim için Kayseri'ye geldiğini, tıp eğitiminin ardından ülkesine gidip hizmet etmek istediğini ifade etti.

Arnavutluk'tan gelen öğrenci Akif Darda ise ilk geldiğinde Türkçe dahi bilmediğini aktararak, "Burada dilden başka şeyler de öğrendim. Burada kardeşlik, ümmet ve birlik olmayı öğrendim. Mezun olduktan sonra ülkemize geri dönerek hizmet edeceğiz. Ülkemizde de Türkiye'yi destekleyeceğiz ve birlik oluşturacağız." dedi.

"Hayata farklı açıdan bakmaya başladım"

Sierra Leone'den gelen İbrahim Osman Kamara da Türkiye'yi çok sevdiğini ve burada hayata farklı bir açıdan bakmaya başladığını dile getirdi.

Türkiye'de gelecekle ilgili planlarının da değiştiğini anlatan Kamara, "Buraya gelemeden önce gazeteci, siyasetçi olmayı istiyordum. Buraya geldikten sonra çok şey öğrendim. Artık okulu bitirdikten sonra ilahiyat okumak istiyorum. Önceden bunu hiç düşünmüyordum. Buraya geldikten ve İslam eğitimi aldıktan sonra böyle düşünmeye başladım. Ülkemle Türkiye arasında bir kardeşlik köprüsü kurmak istiyorum." diye konuştu.

AA

Etiketler: Kayseri, yabancı uyruklu öğrenciler
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