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18 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Gençler sabah namazında Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri'nde buluştu

18 Kasım 2018, Pazar 10:00
Diyanet İşleri Başkanlığı himayelerinde Edirne Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Edirneli gençler, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde toplandı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından gençler sabah namazı kıldı, dua etti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Altaytaş, camide yaptığı konuşmada, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında birlik ve beraberlik anlamında güzel etkinlikler düzenlendiğini söyledi. 

Mevlid-i Nebi'nin, Müslümanlar ve tüm insanlık için önemli olduğunu belirten Altaytaş, "Allahuteala bize Peygamberimizi ve Kur'an-ı Kerim'i göndermemiş olsaydı bizim ruhani hayatımız çoraklaşacak, çölleşecek, belki de yeryüzünde insani bir hayattan bahsedemeyecektik. Bundan dolayı onun kıymetini, onun ışığını, onun rahmetini Cenabıhak cümlemize nasip eylesin. Allahuteala, Peygamberini ve Peygamberi vesilesiyle o mübarek kitabını indirmemiş olsaydı bizler yeryüzünde cehalet üzere yaşayacaktık." diye konuştu.

Programın ardından Selimiye Camisi avlusunda gençlere ve vatandaşlara sivil toplum kuruluşlarınca çorba, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Kavala kurabiyesi ikram edildi. 

TÜ öğrencisi Emre Çoban, yaptığı açıklamada, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında camide toplanıldığını söyledi.

Etkinlikler sayesinde gençlerin Hazreti Muhammed hakkında birçok bilgi öğrendiğini belirten Çoban, "Bu tür buluşmaların birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesi açısından çoğalması gerekiyor. Gençler olarak düzenleyenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Kosova uyruklu TÜ öğrencisi Enes Lika da Hazreti Muhammed'in doğumuyla dünyanın şereflendiğini dile getirerek, "Programlar sayesinde dinimizle ilgili güzel bilgiler öğreniyoruz. Gençlerin daha fazla bir araya gelmesi gerekiyor. Türkiye'ye okumak için Kosova'dan geldim. Burada kendimi yabancı hissetmiyorum, Türk kardeşlerim yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı. 

AA

Etiketler: Sabah namazı, Edirne, Selimiye
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