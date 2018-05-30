Günün 'merhamet' haberi Sinop'tan...

Sinop'ta vatandaşların köpeklerden kurtararak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim ettiği iki haftalık karaca yavrusuna bir keçi, lisan-ı haliyle İlahi hikmet, ilham ve vazifelendirmeyi hatırlatarak "annelik" yapıyor.

Erfelek ilçesi Horzum köyünde bir hafta önce vatandaşlarca köpeklerden kurtarılmasının ardından koruma altına alınan karaca yavrusunun bakım ve rehabilitasyon süreci devam ediyor.

Bakanlık tarafından korunan türler arasında yer alan iki haftalık karaca yavrusunun bakımı, anne sütüne ihtiyaç duyması dolayısıyla Erfelek ilçesinde veteriner Adem Top'un evinde sürdürülüyor.

Karaca yavrusu, burada kendisine annelik yapan bir keçinin sütünü emerek besleniyor.

"Keçi de kendi yavrusu gibi sahip çıkıyor"

DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, yaptığı açıklamada, karaca yavrusunun sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Görevli veterinerlerin karacayla yakından ilgilendiklerini anlatan Başyiğit, şunları belirtti:

"Karaca yavrumuzun durumu gayet iyi gözüküyor. Erfelek'te anlaşmalı olduğumuz veteriner arkadaşımızın keçileri var. Keçilerden birinin sütünü emerek besleniyor. Daha yavru olduğu için süte ihtiyacı var. Sütten kesilene kadar bakımı evde devam edecek. Keçi de zaten kendi yavrusu gibi sahip çıkıyor, hiç reddetmiyor."

Karaca yavrusunu biraz büyüdükten sonra yavan hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezlerine alacaklarını dile getiren Başyiğit, kendisine bakacak duruma gelince de tabiata salacaklarını anlattı.

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Tefekkür Penceresi...

Allah'ın Müzeyyin ((herşeyi eşsiz sanatıyla süsleyen, güzelleştiren Allah)) ve Cemil ((Sonsuz güzellik sahibi Allah)) isminin tarif edildiği Risale-i Nur'dan bir bölüm;

''...Semâyı dinle. Nasıl "Yâ Celîl-i Zülcemâl" diyor. Ve arza kulak ver. Nasıl "Yâ Cemîl-i Zülcelâl"diyor. Ve hayvanlara dikkat et. Nasıl "Yâ Rahmân, yâ Rezzâk" diyorlar. Bahardan sor. Bak, nasıl "Yâ Hannân, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ Kerîm, yâ Lâtif, yâ Atûf, ya Musavvir, yâ Münevvir, yâ Muhsin, yâ Müzeyyin" gibi çok esmâyı işiteceksin. Ve insan olan bir insandan sor. Bak, nasıl bütün Esmâ-i Hüsnâyı okuyor ve cephesinde yazılı; sen de dikkat etsen okuyabilirsin. Güya kâinat azîm bir musika-i zikriyedir. En küçük nağme, en gür nağamâta karışmakla, haşmetli bir letâfet veriyor. Ve hâkezâ, kıyas et.''

Sözler, 24. Söz, Birinci Dal - Devamını Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/sozler/#534

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"Ne kadar güzeldir" deme!

''Dünyayı ve ondaki mahlûkatı mânâ-yı harfiyle ((bir şeyin kendisini değil de, san'atkarını, ustasını, sahibini bilip tanıtan mana)) sev; mânâ-yı ismiyle ((birşeyin bizzat kendisine bakan ve kendisini tanıtan manası)) sevme. "Ne kadar güzel yapılmış" de. "Ne kadar güzeldir" deme. Ve kalbin bâtınına, başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü, bâtın-ı kalb âyine-i Sameddir ve Ona mahsustur.''

Risale- Nur, Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf

Risale-i Nur'dan Sözler isimli eserden 32. Söz'ü okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/sozler/#962

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