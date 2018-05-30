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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Günün 'merhamet' haberi Sinop'tan...

30 Mayıs 2018, Çarşamba 15:19
Sinop'ta vatandaşların köpeklerden kurtararak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim ettiği iki haftalık karaca yavrusuna bir keçi, lisan-ı haliyle İlahi hikmet, ilham ve vazifelendirmeyi hatırlatarak "annelik" yapıyor.

Erfelek ilçesi Horzum köyünde bir hafta önce vatandaşlarca köpeklerden kurtarılmasının ardından koruma altına alınan karaca yavrusunun bakım ve rehabilitasyon süreci devam ediyor.

Bakanlık tarafından korunan türler arasında yer alan iki haftalık karaca yavrusunun bakımı, anne sütüne ihtiyaç duyması dolayısıyla Erfelek ilçesinde veteriner Adem Top'un evinde sürdürülüyor.

Karaca yavrusu, burada kendisine annelik yapan bir keçinin sütünü emerek besleniyor.

"Keçi de kendi yavrusu gibi sahip çıkıyor"

DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, yaptığı açıklamada, karaca yavrusunun sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Görevli veterinerlerin karacayla yakından ilgilendiklerini anlatan Başyiğit, şunları belirtti:

"Karaca yavrumuzun durumu gayet iyi gözüküyor. Erfelek'te anlaşmalı olduğumuz veteriner arkadaşımızın keçileri var. Keçilerden birinin sütünü emerek besleniyor. Daha yavru olduğu için süte ihtiyacı var. Sütten kesilene kadar bakımı evde devam edecek. Keçi de zaten kendi yavrusu gibi sahip çıkıyor, hiç reddetmiyor."

Karaca yavrusunu biraz büyüdükten sonra yavan hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezlerine alacaklarını dile getiren Başyiğit, kendisine bakacak duruma gelince de tabiata salacaklarını anlattı.

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Tıklayınız:

Kim öğretmiş ve nerede öğrenmiş: Güvercin, civcive annelik yapıyor

Hatay'dan tefekküre sevkeden 'merhamet' haberi...

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Tefekkür Penceresi...

Allah'ın Müzeyyin ((herşeyi eşsiz sanatıyla süsleyen, güzelleştiren Allah)) ve Cemil ((Sonsuz güzellik sahibi Allah)) isminin tarif edildiği Risale-i Nur'dan bir bölüm;

''...Semâyı dinle. Nasıl "Yâ Celîl-i Zülcemâl" diyor. Ve arza kulak ver. Nasıl "Yâ Cemîl-i Zülcelâl"diyor. Ve hayvanlara dikkat et. Nasıl "Yâ Rahmân, yâ Rezzâk" diyorlar. Bahardan sor. Bak, nasıl "Yâ Hannân, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ Kerîm, yâ Lâtif, yâ Atûf, ya Musavvir, yâ Münevvir, yâ Muhsin, yâ Müzeyyin" gibi çok esmâyı işiteceksin. Ve insan olan bir insandan sor. Bak, nasıl bütün Esmâ-i Hüsnâyı okuyor ve cephesinde yazılı; sen de dikkat etsen okuyabilirsin. Güya kâinat azîm bir musika-i zikriyedir. En küçük nağme, en gür nağamâta karışmakla, haşmetli bir letâfet veriyor. Ve hâkezâ, kıyas et.'

Sözler, 24. Söz, Birinci Dal - Devamını Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/sozler/#534

***

"Ne kadar güzeldir" deme!

''Dünyayı ve ondaki mahlûkatı mânâ-yı harfiyle ((bir şeyin kendisini değil de, san'atkarını, ustasını, sahibini bilip tanıtan mana)) sev; mânâ-yı ismiyle ((birşeyin bizzat kendisine bakan ve kendisini tanıtan manası))  sevme. "Ne kadar güzel yapılmış" de. "Ne kadar güzeldir" deme. Ve kalbin bâtınına, başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü, bâtın-ı kalb âyine-i Sameddir ve Ona mahsustur.''

Risale- Nur, Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf

Risale-i Nur'dan Sözler isimli eserden 32. Söz'ü okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/sozler/#962

***

Okumak için tıklayınız:

Kim öğretmiş ve nerede öğrenmiş: Güvercin, civcive annelik yapıyor

Bu merhamet örnek olsun..

Antalya'dan hem hüzünlendiren hem de tebessüm ettiren 'merhamet' haberi...

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Bir iğne ustasız, bir harf katipsiz, bir robot da 'mühendis'siz olmaz...

Tefekkür saati: Türünün ilk örneği ve Güneş'ten 100 bin kat büyük...

Kara delikler ve kara kabir

Aklın sınırlarını zorlayan bir tefekkür: Güneş’ten 21 milyar kat büyük ‘karadelik’

Bir tefekkür penceresi: Cenab-ı Hakkın şefkatinin sayısız tecellileri her yerde

Bir saat tefekkür...

''Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı?''

***

Konuyla benzer haber ve makaleler:

Tefekkürün faziletleri

Risale-i Nur, baştan sona bütün satırlarında tefekkürü ibadet haline getirmiş; “Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten hayırlıdır.”6 Hadisinin feyiz ve bereketine mazhar olmuş bir tefekkür ummanıdır.

“Âyet, Hadis ve Risale-i Nur’a göre tefekkürün önemi nedir?”

Konuyla ilgili son derece önemli makalenin devamını okumak için tıklayınız:   

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/tefekkurun-faziletleri_216654

***

Nurlarla iştigal, tefekkürî ibadet nev’indendir

Aziz, sıddık, sarsılmaz, usanmaz, çekinmez, çekilmez kardeşlerim!

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/nurlarla-istigal-tefekkuri-ibadet-nev-indendir_429577

***

Yaratılış kavramı nasıl anlaşılmalıdır? İki yaratılış kavramı: İbda ve inşâ

“İbda-ihtira-inşa ne demektir?”

İKİ İŞARET FİŞEĞİ

Bu kavramlar, hilkat mu’cizesinin iki işaret fişeğidir:

1- İhtira ve ibda’

2- İnşa, terkip ve san’at.

Bediüzzaman, müşahede ettiği hilkat sahifelerini bu iki tür kavramla güncelliyor, gündemimize getiriyor. 

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http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/iki-yaratilis-kavrami-ibda-ve-insa_336748

AA

Etiketler: sinop, merhamet haberi, karaca, keçi, karaca yavrusu
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