Hatay merkezli 9 ilde operasyon: Gözaltılar var!

Öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 ilde 13 şüpheli yakalandı.

Hatay merkezli 9 ilde Gülen Hareketi soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mustafa Kemal Üniversitesinde (MKÜ) öğrenci yapılanmasından sorumlu "üniversite imamları"na yönelik, Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Hatay'ın yanı sıra Elazığ, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman, Ankara, Malatya, İstanbul ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan şirketlerde çalışanlar ve meslekten ihraç edilen öğretmenler ile muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında aranan diğer 8 kişiden 6'sının yakalanması için çalışmaların sürdüğü ve 2'sinin ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçtığının belirlendiği öğrenildi. AA

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