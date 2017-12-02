Hayali küçük derdi büyük

Hiç kendi yatağı olmayan lösemi hastası 11 yaşındaki küçük Mustafa, kendine ait bir odada arabalı yatağında uyuyabilmenin hayalini kuruyor.

Hiç kendi yatağı olmayan lösemi hastası 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki küçük Mustafa’nın tek hayali, kendine ait bir odada arabalı yatağında uyuyabilmek. Adana’da 1.5 yıl önce rahatsızlanan oğlu Mustafa Can’ı hastaneye götüren, zaman zaman bulduğu şoförlük işlerinde çalışan 39 yaşındaki baba Cuma Giriş, oğlunun lösemi olduğunu öğrendi. Mustafa Can, 9 ay boyunca Adana Numune Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi gördü. Mustafa’ya şu anda ilâç tedavisi uygulandığını anlatan anne Songül Giriş, “Her hafta hastaneye giderek kan sayımı yapıyoruz. Hastalığın iyileşmesini bekliyoruz. Aksi takdirde son çare olarak ilik nakli yapılacak. Oğlumuz hastalığının lösemi olduğunu bilmiyor. Biz ona ‘Kan değerlerin düşük, iyileşeceksin’ diyoruz” dedi. Oğlunun polis olmayı hayal ettiğini anlatan Songül Giriş, “Polisleri çok seviyor. Onları görünce yanlarına gidip, onlarla birlikte fotoğraf çektiriyor. Hastaneye her gittiğinde bir polis görse yanına uğramadan fotoğraf çekmeden bırakmıyor. Oğlum polislerle moral buluyor” diye konuştu.

Benim bir hayalim var

Büyüyünce polis olmak istediğini anlatan küçük Mustafa, “Polis olmayı istiyorum ve onları çok seviyorum. Benim bir hayalim var; bir odam ve arabalı yatağımın olmasını istiyorum. Hastane tedavileri için bana yardım etmelerini istiyorum bunu yaparlarsa kendimi daha iyi hissedeceğim. Arabalı yatağı, televizyon reklâmlarında gördüm bazı arkadaşlarım almış benim de olsa çok mutlu olurum. Ben arabalı yatağı çok seviyorum hiç ömrümde yatağım olmadı.” diye konuştu.