İklim değişikliğine karşı ağaçlandırma

İlİm adamları karbondİoksİt emİsyonunun azaltılması İçİn 1,2 trİlyon ağaç dİkİlmesİ gerektİğİnİ belİrttİ.

Bilim adamlarına göre karbondioksit emisyonunun azaltılması için 1,2 trilyon ağaç dikilmesi gerekiyor. The Independent gazetesinde yer alan habere göre, Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü’nden çevre bilimci Thomas Crowther ve ekibinin yürüttüğü çalışmada ağaçların iklim değişikliğiyle mücadelede en güçlü silâh olduğu belirtildi. Yürüttükleri yeni çalışmada dünyada 1,2 trilyon yeni ağacın dikilmesi için yer olduğunu ifade eden Crowther, bu sayıda ağacın insan kaynaklı karbon emisyonunu önemli miktarda azaltacağını söyledi.

3 trilyon ağaç, 400 gigaton Karbon

Crowther, 3 trilyon ağaçta 400 gigaton karbon depolandığını belirterek, trilyonlarca yeni ağaç dikilirse, son 10 yılda insandan kaynaklanan zararlı gazların tamamen temizlenebileceğine dikkati çekti. Küresel Karbon Projesi’nin (GCP) raporunda, yollardaki araç sayısının ve kömür kullanımının artmasıyla küresel karbondioksit emisyonunun büyük ölçüde arttığı ve rekor seviyelere ulaşacağı açıklanmıştı.