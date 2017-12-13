İstanbul'da operasyon: 22 kişi yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 22 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirtilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Esenyurt, Başakşehir, Bayrampaşa ve Fatih'te 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

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