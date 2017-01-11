İstanbul'da 'Ortaköy teröristi' alarmı!

Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov'un Bağcılar metrosunda görüldü ihbarı üzerine polis metroyu kapatmıştı.

Kirazlı metro istasyonu açıldı. İhbarın yapıldığı andan itibaren bölgeye yönlendirilen ve içlerinde özel harekat timlerinin de bulunduğu polis ekiplerinin sayısı da düşürüldü. Polis, Reina'ya saldıran teröristin eşkaline benzer bir kişinin görüldüğü yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. İstasyon ve çevresindeki aramalar sürüyor. Kapatılan Kirazlı metro istasyonu ise açıldı. Yeşilköy Havalimanı Metro girişinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Polis daha önce başlattığı şüpheli şahıslar üzerinde ki aramalarını da sıklaştırdı. Bazı noktalara da özel Harekat polisleri de metro girişine konuşlandı. DHA

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