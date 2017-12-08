İstanbul merkezli 19 ilde operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, şifreli haberleşme programı ByLock'u, farklı kişiler adına kayıtlı telefon hatları üzerinden kullandıkları iddia edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 56 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli meslek gruplarından şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bingöl, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kocaeli, Malatya, Samsun, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü belirtildi. AA

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