İstanbul ve Adana'da operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine İskenderpaşa Mahallesi Dolap Caddesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyona, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Daha sonra söz konusu adrese baskın düzenleyen polisler biri kadın iki şüpheliyi gözaltına aldı. Binada yapılan aramalarda ise silah ve mühimmat ele geçirildi. *** Adana'da da terör operasyonu Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyesi oldukları, izinsiz gösteriler düzenledikleri veya bu eylemlere katıldıkları öne sürülen kişilere yönelik şafak vakti operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında kentte önceden belirlenen 15 adrese baskın yapıldı. Söz konusu binalara kapılarını koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler 12 şüpheliyi yakaladı. AA

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