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5 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İtalyan kaçakçıya rekor ceza

05 Mart 2018, Pazartesi 20:15
Topladığı trüf mantarını, belgesiz ve izinsiz olarak yurt dışına çıkarmak isterken yakalanan İtalyan vatandaşına, Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü ekiplerince 466 bin 509 lira para cezası kesildi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, beyaz trüf (Tuberborchii) mantarı arayan kişilere karşı, koruma ve denetim faaliyetlerine hız verildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'de çok bilinmeyen ancak ticari değeri yüksek olan beyaz trüf mantarının kilosunun 250 avroya satıldığı belirtildi.

Bir İtalyan vatandaşının, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Trakya Bölgesi'ndeki ormanlardan kaçak olarak topladığı 28 kilo 960 gram beyaz trüf mantarını, yurt dışına izinsiz çıkarmak isterken Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yakalandığı kaydedilen açıklamada, söz konusu kişiye 466 bin 509 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

Bu olayın ardından İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce, devlet ormanlarında kaçak yollarla trüf toplayanlara karşı koruma ve denetim faaliyetlerine hız verildiği aktarıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, Türkiye'deki önemli tabii zenginliklerden ve kıymetli bitki türlerinden olan trüf mantarından sürdürülebilir faydalanma ilkesine zarar verecek kanunsuz müdahalelere izin vermeyeceklerini kaydetti.

Bu yola tevessül edenlerin en ağır şekilde cezalandırılacağını belirten Ateş, orman köylülerine, özellikle köpekle dolaşan yabancıları, yetkililere bildirmeleri konusunda çağrıda bulundu.

AA

Etiketler: mantar
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