İttihad Buluşmaları’nın bir durağı da Kayseri’ydi

İttihad Gazetesi’nin 50. yılı dolayısıyla ilki 21 Ekim’de gazetemiz İstanbul Güneşli tesislerinde yapılan İttihad Buluşmaları, Anadolu’nun dört bir yanında şevk ve heyecana vesile oldu.

İttihad Buluşmaları’nın bu haftaki durağı ise Kayseri’ydi. Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, Yayın Koordinatörümüz Mustafa Döküler ve yazarlarımızdan Rifat Okyay’ın katılımıyla Kayseri’de gerçekleştirilen programda İttihad emektarları ile Yeni Asya okuyucuları bir araya geldi.

İttihad buluşmalarına katılan yazarımız Rifat Okyay ise Kayseri İttihad programını şu cümlelerle anlattı:

İttihad etmiş Gönüller ve Kayseri

Bülbül ve kafes… İlle de vatan ille de vatan… Herkesin küçük bir vatanı; memleketi olan şehridir, ilçesidir, köyüdür, mahallesidir… Ana baba ocağıdır… Ve bizler bir İttihad buluşmasında elli küsur senedir ayrı kaldığımız ve ancak sıla-i rahim ziyaretlerinde bulunabildiğimiz memleketimiz Kayseri’deyiz… Bir cihette haşmetli Erciyes Dağı, Ali Dağı, Yılanlı Dağ ve çok nizamlı, intizamlı, imarlı Kayseri silüeti bizi karşılamışsa da… Kayseri Risale-i Nur Talebeleri; Yeni Asya’nın İttihad’dan beri müttehid okuyucularının manevî havası ve misafirperverliği esas itibariyle bizleri hoşamedi ettiler…

Her yerde öyledir derler, ama Kayseri Nur Talebeleri biraz daha müdakkik, biraz daha Risale-i Nur okuma ve anlatımlarında, anlamalarında hassastırlar… Bu Kayseri halkının Kadı Burhaneddin’den aldığı ve devam ettirdiği bir özelliktir. “Yüzde yüze yakın bilinen dini ve fıkhî bir meseleyi “Ağam bu meseleyi, bu konuyu, bu soruyu, bu cevabı anlayamadım!... Siz ne dersiniz?” diye yaklaşarak ve sorarak sizleri hem imtihan ederler… Hem de mevzuları hakkındaki bilgilerini muhkemleştirirler… Önemli olan Barika-i Hakikatın ortaya çıkması değil mi?... Böyle ehl-i tahkik ve mudakkik olmanın herhangi bir mahsuru yok… Allah onlardan razı olsun…

Herkes toplantıyı sonuna kadar pürdikkat takip etti

Bütün Anadolu’da İttihad rüzgârı eserken Kayseri’nin bigâne kalması düşünülemezdi ve öyle oldu… Kayseri’nin merkezinde Nur dersanesindeyiz… Katılım fevkalâde güzel, canlı ve kalabalık… Herkes toplantıyı sonuna kadar pürdikkat takip etti… Teveccüh memnuniyet verici… Açılış konuşmasını Kayseri Nur cemaatinden Ali Özdemir’in yaptığı programda ilk konuşmayı Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu yaptı. Mazi kıt’asının İttihad’la başlayan ve Yeni Asya ile devam eden başarılı hizmet trendinin muhakkak istikbale taşınması gerektiğini ifade eden Yavuzyiğitoğlu, daha sonra gençlerimizi bu dâvâyı sahiplenmeye ve bu dâvâyı yürütmeye çağırarak hizmette devalılığın esas olduğunu belirterek, gazetemiz ve neşriyatımız hakkında bilgiler verdi ve açıklamalarda bulundu.

İttihad’la birlikte Yeni Asya’yı da arşivledi

Bekir Ceylan Ağabeyimiz de İttihad’ı nasıl aldığını, okuduğunu ve İttihad’la birlikte Yeni Asya Gazetesi’ni de nasıl ciltleterek arşiv yaptığını dile getirirken o zamanda elli bin nüfuslu Kayseri’de bin adet satan İttihad Gazetesi gibi Yeni Asya Gazetemizin de en az Kayseri’nin bugünkü nüfusuna göre bin adet satılmasının arzu edildiğini belirtti. Bursa’dan misafir olarak Kayseri’ye gelen Vanlı Mustafa Şahin Ağabey de Hazreti Bediüzzaman ile alâkalı zihinlerde saklı kalmış babasının ve Üstadın talebelerinden dinlediği hatıralarını ve İttihad Gazetesi’ni alıp okuduklarını, İttihad Gazetesi’nin sayfalarında Risale-i Nur’dan verdiği vecizeleri kesip Üstad’ın Van’daki mühim talebelerinden camcılık ve marangozluk işiyle iştigal eden Molla Hamid Ağabeye çerçeve yapmak üzere götürdüklerini anlattı. Kayseri Yeni Asya cemaatinden, başta Dursun Çimen Ağabey, Ali Özdemir Ağabey, İsmail Öztürk Ağabey, Bayram Keskin, İbrahim Polatkol, Said Ali Ortakaş, Ali Said Çimen, M. Ali Çelikbağ, Resul ve Sami Oruç kardeşlerimiz ile isimlerini sayamadığımız ağabey ve kardeşlerimizin İttihad buluşması gecesinde gösterdikleri gayret ve yaptıkları hizmetler takdire şayandı… Allah hepsinden razı olsun… Nice İttihad’lı, Yeni Asya’lı gecelerde ve anmalarda buluşmamız ümid ve arzusuyla...

Üstad, ittihadı tavsiye etti

İttihad’ın önemine değinen Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Yavuzyiğitoğlu, “İttihad, son birkaç yüzyıldır geri kalmışlığın ıztırabını yaşayan İslâm dünyasının gaye-i hayali olmalıdır. Asırların rüyası, büyük dâvâların biricik şartı İttihaddır. Üstad Hazretleri bütün hayatı boyunca mü’minler arasındaki bağların güçlenmesi, muhabbet ve uhuvvetin tesisi için çalışmış bir İslâm kahramanıdır, muhabbet fedaisidir. “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve bölük bölük olmayın” emr-i İlâhisine hem fiilen uymuş ve bu noktada müctehid ve müceddid olarak bütün ümmete yol göstermiştir. Üstad Hazretleri İslâm âleminin bütün sıkıntılarının kaynağını ihtilâf olarak görmüş, bütün Müslümanları birleştirecek dinamikleri harekete geçirecek yolları da göstermiştir. “Bana ıztırap veren yalnız İslâm’ın maruz kaldığı tehlikelerdir” diyen Üstad Hazretleri ümmetin ıztıraba, derde düşmemesi için ittihadı tavsiye etmiş, İttihad-ı İslâm’ı bir ideal, bir hedef, bir vazife olarak talebelerine de vasiyet etmiştir” dedi.

Üstad’a kulak vermekten başka çaremiz yok

“İttihad-ı İslâm uzak bir ideal olarak unutulmaya yüz tutmuş” diyen Yavuzyiğitoğlu, “Bu noktada Üstad Hazretleri’ne kulak vermekten başka çaremiz yok. İslâm toplumlarının kadim problemlerini yakından gören Üstad Hazretleri, İslâm dünyasının gelecek tasavvurunu belirleyen Hutbe-i Şamiye’de Müslümanları geri bırakan en önemli hastalılardan birinin ittifaksızlık olduğunu vurgulamış, bunun “ehl-i imanı birbirine bağlayan nuranî rabıtaları bilmemekten” kaynaklandığını ifade etmiştir. Bir başka hastalığı da “adavete muhabbet” olarak tesbit etmiş, “Muhabbete en lâyık şey muhabbettir, husûmete en lâyık sıfat husûmettir” diyerek insanı ve toplumu huzura ve saadete ulaştıracak olan muhabbete bizleri dâvet etmiştir” şeklinde konuştu.

İttihad zor şartlarda yayına başladı

Daha sonra gazeteniz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz’ün hem toplantıya katılanlar arasında İttihad Gazetesi ve geçmişte yapılan neşriyat hizmetleri hakkında hatıraları olan ağabeylerimizin hatıralarını dinlemek ve hem de İttihad Gazetesi’nin o dönemde yaptığı hizmetlerle ilgili bilgiler vermek üzere kürsüye dâvet edildi. Güleçyüz, İttihad Gazetesi’nin zor şartlar altında yayın hayatına başladığını, buna rağmen İttihad Gazetesi’nin sayfalarından örnekler göstererek büyük hizmetler yaptığını ifade etti.

Askerde bu sebeple sürgüne yollandı

Daha sonra hatıraları dinliyoruz… Aralarda Kâzım Güleçyüz, neşriyatımız ve gazetemizle ilgili bilgiler verdi. İlk hatırayı emekli imam Hasan Sarıoğlu Ağabeyimizden dinliyoruz. Beşinci Şuâ’ı hutmede okuyan ağabeyimiz. İttihad’ı nasıl ve hangi şartlarda severek, isteyerek dağıttığını dile getirdi… Suallere cevap verdi… İttihad’ı alan kişilerin bir daha getir bir daha getir dediklerini heyecanla bizlere aktardı. Hasan Ağabeyden sonra hatıralarını anlatmak üzere gelen Ömer Balıkçı Ağabey, İttihad Gazetesi’nin dağıtımını Hasan Sarıoğlu Ağabeyden devralarak nasıl dağıttığını anlattı. Devamında Kayseri’de bin adet gazete sattığını ve askerde dahi İttihad’la birlikte Risale-i Nurlar’ı anlattığını ve bundan dolayı da sürgüne yollandığını bugün yaşıyormuşcasına ifade etti.