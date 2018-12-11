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11 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

İzmir'de grev manzarası: ''Bir an önce bitirilmeli"

11 Aralık 2018, Salı 13:41
İzmir Banliyo AŞ'de devam eden grev, şehirler arası ve şehir içinde trafiği olumsuz etkiledi.

İzmir Banliyö Sistemi AŞ'deki (İZBAN) grevin ikinci gününde, kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) ile İZBAN arasındaki Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine başlayan grev, şehirler arası ve şehir içinde trafiği olumsuz etkiledi.

Sabahın erken saatlerinde işe gitmek isteyen İzmirliler, İZBAN yerine özel araçlarını kullandı, toplu ulaşımda ise belediye otobüsü ve İzmir Metro AŞ'yi tercih etti. Özellikle Metro'nun Halkapınar istasyonundaki yoğunluk dikkati çekti.

İZBAN'ın Halkapınar istasyonundaki görevliler, anonslarla vatandaşları bilgilendirdi.

Grev, özellikle kentin ana arterlerinde ve İzmir-Aliağa güzergahında trafik yoğunluğuna neden oldu. Bazı otobüs durakları ve aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşurken, Büyükşehir Belediyesinin ulaşım şirketi ESHOT'un kent genelindeki otobüs ve sefer sayısını arttırdığı gözlendi.

Karşıyaka-Konak istikameti Altınyol mevkisi ve Yeşildere Caddesi'nde uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Aliağa ilçesinden Selçuk'a 136 kilometre hat üzerinde yolcu taşıyan İZBAN, grev ardından sadece Çiğli-Havalimanı arasında 06.30-11.00 saatleri ve 16.00-22.00 saatleri arasında 24 dakikada bir sefer koymak zorunda kaldı.

Çiğli-Havalimanı hattındaki bu seferler ise sendika üyesi olmayan makinistler tarafından gerçekleştiriliyor.

"Grev bir an önce bitirilmeli"

Vatandaşlardan Kader Keskin, yaptığı açıklamada, Aliağa'daki işine gitmek için İZBAN'ı kullandığını, grev nedeniyle iki gündür işine gitmekte zorluk yaşadığını söyledi.

Herkesin grevden olumsuz etkilendiğini belirten Keskin, "Otobüsle aktarma yapınca geç kalıyorum, bu durumdan mağdur oluyorum. Bir an önce bu durum düzelsin, yardım bekliyoruz." dedi.

Veysel Ünlü de Menemen'de yaşadığını İZBAN sefer yapmadığı için evine gitmekte zorluk çektiğini ifade etti.

Otobüslerde büyük yoğunluğun yaşandığını aktaran Ünlü, "Evime gitmek için önce metroyla Konak'a ardından da vapurla Karşıyaka'ya gideceğim. Oradan da otobüsle Menemen'e gideceğiz. İZBAN'ın maaşlara zam yapmaması çok anlamsız. Halk burada rezillik çekiyor." diye konuştu.

Recep Parlak da devam eden grev nedeniyle halkın işe gidiş ve çıkış saatlerinde zorluk yaşadığını ifade etti.

Berrin Korucu ise İZBAN'da yaşanan grevden olumsuz etkilendiğini, işine gitmek için sabahın erken saatlerinde evinden çıktığını belirtirken, "Bir yandan hak veriyoruz hepimiz işçiyiz, onlar da haklarını arayacaklar ama uzun süreli grev rahatsız ediyor." dedi.

Demiryol-İş ile TİS kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, İZBAN yüzde 22'lik zam teklifinde bulunmuş ancak talebi kabul etmeyen sendika, dün grev kararını uygulamaya koymuştu.

İZBAN, günlük 300 bin civarında yolcu taşıyor.

AA

Etiketler: izban, grev
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