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27 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İzmir'de 'Medicane kasırgası' endişesi!

27 Eylül 2018, Perşembe 16:45
İklim değişikliği nedeniyle İtalya'nın güneyinde etkili olması beklenen 'Medicane' kasırgasının, pazar akşamı ya da pazartesi sabahı erken saatlerde, gücünü yitirerek İzmir'e gelmesinin beklendiği bildirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, saatteki hızı 180 kilometre öngörülen kasırganın, gücünü Yunanistan kıyılarında yitirdikten sonra Türkiye'ye gelebileceğini ve saatte 75-80 kilometre hızla Ege kıyılarını etkileyeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, tahminlere göre, İtalya'nın güneyinde denizde oluşmaya başlaması beklenen 'Medicane' kasırgasının, Türkiye'de de özellikle Antalya ve İzmir gibi kentleri etkilemesini beklediklerini açıkladı.

Kasırgaların gücünü artıran en önemli enerji kaynağının, deniz yüzeyi sıcaklığı olduğunu belirten Doç. Dr. Murat Gündüz, "Türkiye batı sahilini etkilemesini beklediğimiz fırtına, henüz oluşmadı. Kasırga cuma sabah erken saatlerde oluşmaya başlayacak. Bugünkü model tahminlerinde rüzgar hızı saatte 180 kilometre olarak öngörmekte" dedi. Kasırganın ilk olarak Güney Yunanistan'a ineceğini, etkisini kuvvetli rüzgar ve yağmur olarak burada hissettireceğini öngördüklerini belirten Doç. Dr. Gündüz, bu tür kasırgaların nadir görüldüğünü ve bu nedenle önemli olduğunu vurguladı. Güncel modellerle kendilerinin de kasırgayı takip ettiğini aktaran Doç. Dr. Murat Gündüz, "Şu anda kasırganın Türkiye kıyılarını vuracağı görülüyor. Fakat henüz tam bir bilgi yok. Fırtına zamanı yaklaştıkça, daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıkacak. Kasırga henüz oluşmadı" diye konuştu.

'KARAYA UĞRARSA ZARARI AZ OLUR'

Kasırganın oluşması halinde, ilk verilere göre 30 Eylül Pazar akşamı ya da 1 Ekim Pazartesi sabahı erken saatlerde İzmir'i etkisi altına alacağını dile getiren Doç. Dr. Gündüz, "Bu tarihlerde Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Ancak hemen korkuya, endişeye gerek yok. Yolu üzerinde herhangi bir karaya rastlarsa etkisini yitirecek. Yolu üzerinde Güney Yunanistan var, Girit var. Eğer kasırga bu iki yere uğrarsa bize daha az zararı olur" dedi. Doç. Dr. Murat Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün yaptığımız tahminlere göre, İzmir'in güneyinde ve Antalya'ya kadar olan bir alanı etkileyecek gibi görünüyor. Fırtınanın nereye kadar ineceğini tam olarak yaklaştığında bileceğiz. Bu güçlü fırtınalar, Akdeniz'de çok nadir görülen olaylardır. Bu kadar güçlü fırtınalar, geçmiş yüzyıllarda 10 ya da 20 kez görüldü. Bu nedenle önemli. Kontrol edilmesi, takip edilmesi gerekiyor. Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa ülkelerinde kasırga tahminlerini takip eden resmi bir kurum yok henüz. İleride iklim değişikliğinden dolayı kasırgaların daha çok, sık ve güçlü olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle kasırga tahmin merkezlerine ihtiyaç var."

'HAZIRLIKLI OLUN'

Kasırganın İzmir'i etkileyip etkilemeyeceği henüz kesin olmasa da Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, önlem alınmasında fayda olduğunu belirtti. Fırtınanın ilk kıyıları etkileyeceğini dile getiren Doç. Dr. Murat Gündüz, "Güçlü rüzgarlar, elektrik şebekelerini, haberleşme hatlarını etkileyebilir. Daha sonraki etkisi ise su taşkınları dediğimiz, su seviyelerinin yükselmesi olabilir. Önlem almakta yarar var" dedi.

İZMİRLİLER ENDİŞELİ

İklim değişikliği nedeniyle İtalya'nın güneyinde etkili olması beklenen 'Medicane' kasırgasının pazar akşamı ya da pazartesi sabahı gücünü yitirerek, İzmir'e gelmesi beklenirken, kent sakinleri, endişelendiklerini söyledi. İzmirliler, kasırgaya karşı yetkililerden önlem alınmasını istedi. Tedirgin olduklarını dile getiren kent sakinlerinden Leyla Tekin, "Kasırganın geleceği söyleniyor. Endişeliyiz. Alınabilir mi, bilmiyorum ama gerekli tedbirleri almak lazım" dedi.

Üniversite öğrencisi Yavuz Temiz de daha önce kentte bahsedildiği kadar güçlü kasırga olmadığını, bu fırtınanın kendilerini endişelendiğini kaydetti.

Ömer Ayan ise bu kadar güçlü kasırganın İzmir'i etkisi altına alacağına pek inanmadığını söyledi.

 

DHA

Etiketler: izmir, fırtına, kasırga
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