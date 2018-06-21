"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İzmir'den kalpleri yumuşatan bir 'merhamet' haberi... "O ağladı ben ağladım"

21 Haziran 2018, Perşembe 19:31
İzmir'de kimyasal maddeye bağlı ayaklarının bir kısmı kopan ve vücudundaki tüyleri dökülen kedi "Şifa Boncuk", hayvansever Meral Örüç'ün vesilesiyle yeniden yürümeye başladı.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Örüç, 2 yıl önce evinin yakınında bulunan bir parkta yürüyemeyen kedi yavrusunu fark etti.

Örüç, kediye önce parkta bakmaya başladı ancak tüyleri dökülen ve kimyasaldan dolayı ayakları kopan hayvanı bir süre sonra evine götürdü.

Hayvansever kadın, "Şifa Boncuk" adını verdiği kediyi sağlığına kavuşması için özel veterinerde ve Karşıyaka Belediyesi Veteriner Müdürlüğünde tedavi ettirdi.

"Şifa Boncuk", 7 aya yakın bir süre devam eden antibiyotik tedavisinin ardından yürümeye başladı ve tüylerine kavuştu.

"O ağladı ben ağladım"

Meral Örüç, yaptığı açıklamada, Şifa Boncuk'un tedavi sürecinde zor günler yaşadığını, onun yeniden yürüdüğünü görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

Kedisinin ayağa kalkacağına kimsenin inanmadığını belirten Örüç, "Tedavi süreci boyunca o ağladı ben ağladım. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Şifa Boncuk bana çok şey öğretti." diye konuştu.  

"Başka kedilerle koşturmaya bile başladı"

Örüç, Karşıyaka Belediyesi'nin, veteriner polikliniğindeki bir muayene odasına "Şifa Boncuk" adını verdiğini dile getirdi.

Kedisinin ilk yürüdüğü günü unutamadığını anlatan Örüç, şunları anlattı:

"Evimde bir koltuk var. O gün onun üzerine çıktı, atlamak istedi. Ben 'Yapma.' dedim. Sonra uçarak geçti. Atladığı yerde koşturmaya başladı. Şimdi son derece güzel yürüyor. Başka kedilerle koşturmaya bile başladı. Tüyleri çıktı, artık sağlıklı bir kedinin yapabileceği her şeyi yapabiliyor. Önümüzdeki günlerde herkese örnek olması için kendisinin verdiği yaşam mücadelesini anlatan bir kitap yazmak istiyorum." 

 

***

Tıklayınız:

Günün 'merhamet' haberi Sinop'tan...

Kim öğretmiş ve nerede öğrenmiş: Güvercin, civcive annelik yapıyor

Hatay'dan tefekküre sevkeden 'merhamet' haberi...

***

Tefekkür Penceresi...

Allah'ın Müzeyyin ((herşeyi eşsiz sanatıyla süsleyen, güzelleştiren Allah)) ve Cemil ((Sonsuz güzellik sahibi Allah)) isminin tarif edildiği Risale-i Nur'dan bir bölüm;

''...Semâyı dinle. Nasıl "Yâ Celîl-i Zülcemâl" diyor. Ve arza kulak ver. Nasıl "Yâ Cemîl-i Zülcelâl"diyor. Ve hayvanlara dikkat et. Nasıl "Yâ Rahmân, yâ Rezzâk" diyorlar. Bahardan sor. Bak, nasıl "Yâ Hannân, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ Kerîm, yâ Lâtif, yâ Atûf, ya Musavvir, yâ Münevvir, yâ Muhsin, yâ Müzeyyin" gibi çok esmâyı işiteceksin. Ve insan olan bir insandan sor. Bak, nasıl bütün Esmâ-i Hüsnâyı okuyor ve cephesinde yazılı; sen de dikkat etsen okuyabilirsin. Güya kâinat azîm bir musika-i zikriyedir. En küçük nağme, en gür nağamâta karışmakla, haşmetli bir letâfet veriyor. Ve hâkezâ, kıyas et.'

Sözler, 24. Söz, Birinci Dal - Devamını Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/sozler/#534

***

"Ne kadar güzeldir" deme!

''Dünyayı ve ondaki mahlûkatı mânâ-yı harfiyle ((bir şeyin kendisini değil de, san'atkarını, ustasını, sahibini bilip tanıtan mana)) sev; mânâ-yı ismiyle ((birşeyin bizzat kendisine bakan ve kendisini tanıtan manası))  sevme. "Ne kadar güzel yapılmış" de. "Ne kadar güzeldir" deme. Ve kalbin bâtınına, başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü, bâtın-ı kalb âyine-i Sameddir ve Ona mahsustur.''

Risale- Nur, Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf

Risale-i Nur'dan Sözler isimli eserden 32. Söz'ü okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/sozler/#962

***

Okumak için tıklayınız:

Kim öğretmiş ve nerede öğrenmiş: Güvercin, civcive annelik yapıyor

Bu merhamet örnek olsun..

Antalya'dan hem hüzünlendiren hem de tebessüm ettiren 'merhamet' haberi...

İlgi odağı olan zorlu yolculuk... Kim öğretmiş ve nerede öğrenilmiş?

Coğrafyacı gözüyle: Bol tefekkürlü geceler dilerim

Bir sene ibadetten hayırlı amel: Tefekkür

Bir iğne ustasız, bir harf katipsiz, bir robot da 'mühendis'siz olmaz...

Tefekkür saati: Türünün ilk örneği ve Güneş'ten 100 bin kat büyük...

Kara delikler ve kara kabir

Aklın sınırlarını zorlayan bir tefekkür: Güneş’ten 21 milyar kat büyük ‘karadelik’

Bir tefekkür penceresi: Cenab-ı Hakkın şefkatinin sayısız tecellileri her yerde

Bir saat tefekkür...

''Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı?''

***

Konuyla benzer haber ve makaleler:

Tefekkürün faziletleri

Risale-i Nur, baştan sona bütün satırlarında tefekkürü ibadet haline getirmiş; “Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten hayırlıdır.”6 Hadisinin feyiz ve bereketine mazhar olmuş bir tefekkür ummanıdır.

“Âyet, Hadis ve Risale-i Nur’a göre tefekkürün önemi nedir?”

Konuyla ilgili son derece önemli makalenin devamını okumak için tıklayınız:   

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/tefekkurun-faziletleri_216654

***

Nurlarla iştigal, tefekkürî ibadet nev’indendir

Aziz, sıddık, sarsılmaz, usanmaz, çekinmez, çekilmez kardeşlerim!

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/nurlarla-istigal-tefekkuri-ibadet-nev-indendir_429577

***

Yaratılış kavramı nasıl anlaşılmalıdır? İki yaratılış kavramı: İbda ve inşâ

“İbda-ihtira-inşa ne demektir?”

İKİ İŞARET FİŞEĞİ

Bu kavramlar, hilkat mu’cizesinin iki işaret fişeğidir:

1- İhtira ve ibda’

2- İnşa, terkip ve san’at.

Bediüzzaman, müşahede ettiği hilkat sahifelerini bu iki tür kavramla güncelliyor, gündemimize getiriyor. 

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/iki-yaratilis-kavrami-ibda-ve-insa_336748

AA

Etiketler: izmir, kedi, merhamet
Okunma Sayısı: 408
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: 750 bin sivil için derin endişe duyuyoruz

    Turgut Kazan’dan YSK’ya uyarı

    İzmir'den kalpleri yumuşatan bir 'merhamet' haberi... "O ağladı ben ağladım"

    Gerekçe "yanan uçurtma" ve "balonlar": İsrail Gazze'ye yine saldırdı!

    İlk F-35 uçağı teslim alındı

    ''40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi''

    'Beş kilitle' korunuyorlar: Anahtarların her biri farklı bir kişide...

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan hakkında karar

    Kim doğru söylüyor?

    AİHM 77 kişiyi katleden Breivik'in başvurusunu reddetti

    İran Yemen kıyılarındaki Aden Körfezi'ne savaş gemisi gönderdi

    Millet İttifakı düzenlediği toplantı ile 'Tutum Belgesi'ni kamuoyuna duyurdu

    İngiliz parlamentosunda Kur'an-ı Kerim okundu
    📷

    Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi'nden özel görüntüler

    Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 'patetes ve soğan' tepkisi

    Bakanlar Kurulu'ndan sözleşmeli çalışanlara yeni düzenleme

    Trump tepki gören 'sıfır tolerans' uygulamasını iptal etti

    ABD medyası: Türkiye F-35'leri kullanamayacak

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'dan Suriyeli açıklaması

    İnce'den Erdoğan'a: "Ruh hali iyi değil. Bunları söylüyorsa doktora gitmesi lazım"

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Genel

    Barla'da neler oluyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dünyada mahşer sorgusu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terör ve seçim
    Genel

    Acılara saygısızlık
    Cevher İLHAN

    “Millet ittifakı”yla demokrasi ve adalet
    Ali FERŞADOĞLU

    Siz emaneti kime veriyorsunuz?
    Süleyman KÖSMENE

    Küçükleri büyük yapan sırlar
    Faruk ÇAKIR

    Unutulan vaadler
    Ahmet BATTAL

    Tam demokrat olmak nasıl mümkün olabilir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.