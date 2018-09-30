İznik Gölü'nde yakalandı

İznik Gölü'nde 2 metre uzunluğunda, 80 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı.

Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı Mahallesi açıklarında avlanan balıkçılar, dönüş yolunda dev yayın balığı yakaladı. Güçlükle sahile çıkartılan balık, kamyonetle Orhangazi'ye getirildi. İlçede balık lokantası bulunan Metin İldeniz’in tezgahına getirilen balık, vatandaşlardan ilgi gördü. Metin İldeniz, yayın balığını sergilemek için iple asmak istedi. 4 kişinin yardımıyla kaldırılan balığın ağırlığını taşıyamayan ip, kısa süre içinde koptu. Özel hazırlanan ve içine göl suyu konulan havuzda korunan balık, sergilenmesinin ardından tezgahtaki yerini alacak. AA

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