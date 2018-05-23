Kalpleri yumuşatan bir görüntü...

Türkiye Diyanet Vakfı’nca “Uluslararası İyilik Ödülü” verilen Kızıl, bu kez de yaptığı yürüteçle iki ayağı olmayan kuzunun yürümesine vesile oldu.
Derik’in Boyaklı Köyü’nde kendi imkânlarıyla yaptığı yürüteç ve protezlerle 300 hayvanın yürümesini sağlayan ve Türkiye Diyanet Vakfı’nca verilen “Uluslararası İyilik” ödülünü alan Hasan Kızıl (23), bu kez de arka iki ayağı sakat olarak doğan kuzuya protez yaptı.
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DHA
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