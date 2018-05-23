Kalpleri yumuşatan bir görüntü...

Mardin’in Derik ilçesinde yaşayan ve çevresinde “hayat tamircisi” olarak tanınan Hasan Kızıl, kendi imkânıyla yaptığı yürüteç ve protezle 300 hayvanın yürümesine vesile oldu.

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