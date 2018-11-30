Karabüklü esnaf sırt çantasıyla 63 ülke gezdi

Sırt çantasını alarak 10 yıl önce gezilere başlayan ve yolculuğunun büyük bölümünü otostop yaparak gerçekleştiren Ufuk Akkuş, şimdiye kadar 63 ülke gezdi.

Çocukluk hayali olan dünya turuna 2008 yılında Brezilya ve Arjantin ile başlayan 41 yaşındaki esnaf Akkuş, son olarak 9 Afrika ülkesini otostop yaparak 65 günde dolaştı.

Hiçbir sponsor almadan Güney Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Uzak Doğu'ya ve Afrika'ya kadar gezilerini kendi imkanlarıyla tamamlayan Akkuş, anılarını ve elde ettiği fotoğraflarını internet sitesi üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Ufuk Akkuş, yaptığı açıklamada, içinde sadece kıyafet, çadır, kitaplar ve fotoğraf makinesi olan sırt çantasını alarak 63 ülke gezdiğini söyledi.

"Amacım insanları tanımak"

Yüzlerce kente gittiğini ve milyonlarca insan tanıdığını belirten Akkuş, "Son seyahatim olan Afrika gerçekten çok ilginçti. Hiç uçak kullanmadan kara yoluyla 9 ülkeye gittim. 65 gün sürdü ve hosteller ile kamp alanlarında kaldım. Gezimde genelde yerel hayatın içinde olmaya gayret ettim. Kabilelerle yaşamaya, onlarla yemeye onlarla kalmaya gayret gösterdim. Amacım insanları tanımak. Benim kelebek, gece ve portre fotoğrafçılığı hobim var. Afrika'da portre öne çıktı. Bol bol portre çalıştım." diye konuştu.

Benzinliklerde sabahlamak, otobüslerde uyumak, ıssız yerlerde gece yolculukları yapmak zorunda kaldığını anlatan Akkuş, en büyük maceraları sınır geçişlerinde yaşadığını, hepsinin de çok zorlu geçtiğini söyledi.

Akkuş, Afrika'da sınırları kara yoluyla geçerken her zaman sıkıntılar yaşandığını dile getirerek, Afrika'da ulaşım zor olduğu için çoğunluğunu otostop yaparak tamamladığını belirtti.

"Çocuklar çok serbest, rahatça yaşıyorlar"

Türk insanına olan ön yargıyı Afrika'da hissetmediğini vurgulayan Akkuş, şöyle devam etti:

"Amerika ve Avrupa'da Türk insanına olan ön yargıyı Afrika'da hissetmedim. Afrika sevgiyle yoğrulmuş bir kıta. Orada insanlık ve sevgi önemli. Zor şartlarda yaşıyorlar, teknoloji yok ama çok mutlular. Çocuklar çok serbest, rahatça yaşıyorlar. Gülümsüyorlar. Annelerin çocuklara kızdığını hiç görmedim. Gerçek anne-çocuk sevgisini orada gördüm."

"Çok anı biriktiriyoruz"

Seyahatlerine aniden karar verdiğini ve yola çıktığını anlatan Akkuş, ocak ayında Endonezya'ya martta ise Hindistan'a gideceğini aktardı.

Akkuş, gezilerini çok ucuza mal ettiğini, bunun için konforundan, yemesinden ve içmesinden feragat ettiğini anlatarak, "Bu sayede daha çok anı biriktiriyoruz, riskli ve maceralı oluyor ama anılar birikiyor. Maddi durumun ne olursa olsun sırt çantalı bir gezinin tadına varmak çok ayrı çünkü anılar burada birikiyor. Yollarda anı oluyor, yollarda karşılaştıklarınızla bir şeyler paylaşabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.