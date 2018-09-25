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25 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

'Kestane karası fırtınası'ndan kaçtılar!

25 Eylül 2018, Salı 15:39
Batı Karadeniz'de bölgesinde günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı, hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar sebebiyle dev dalgalar oluştu.

Batı Karadeniz'de günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına etkili oluyor.

Balıkçılar denize açılamadı

Zonguldak'ta, halk arasında "kestane karası" olarak bilinen fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Alaplı ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle kıyılarda dev dalgalar oluştuğu gözlemlendi.

Çok sayıda balıkçı, fırtına nedeniyle Alaplı Limanı'na sığındı.

Yük gemileri Sinop'un limanına sığındı

Karadeniz'de devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un limanına sığındı. 

Doğu ve batı yönünden sert esen rüzgarlar nedeniyle oluşan dalgalarda yol almakta zorlanan gemiler, Sinop limanına demirlemek zorunda kaldı. 

Bu arada kötü hava koşullarından balıkçılar da etkilendi. Çok sayıda balıkçı teknesi oluşan dalgalar sebebiyle denize açılamadı.

Rüzgar 4 metrelik dalgalar oluşturdu

Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 30 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. 

İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Saatteki hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar, 4 metrelik dalgalar oluşturdu.

Mendireği aşan dalgalar yüzünden yük gemileri ve balıkçı teknelerinin Amasra Limanı'na sığındıkları görüldü. 

Amasra Belediyesi, vatandaşları Büyük Liman mevkisindeki mendireğe yaklaşmamaları konusunda uyardı. 

Balıkçılar tekne ve kayıklarını kıyıya çekti

Meteorolojiden kestane karası fırtınası uyarısı yapılmasının ardından Karadenizli balıkçılar da önlem almaya başladı.

Balıkçılar fırtınadan etkilenmemek için tekne ve kayıklarını kıyıya çekti.

AA

Etiketler: karadeniz, fırtına
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