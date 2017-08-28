Kilis otogarındaki görüntülere tepki yağdı

Kurban Bayramı öncesi tatillerini ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli mültecilerin, Kilis otogarındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Gazete Kilis’in yayımladığı fotoğraflara göre otogarda onlarca Suriyeli yerlerde perişan halde görülüyor. Gerçek Gündem’in haberine göre yetkililerin konuyla ilgili herhangi bir önlem almadığı gözlenirken sorunun çözülmediği de anlaşılıyor.Söz konusu fotoğraflar ise “rezalet” olarak yorumlanırken, insanların mağdur edilmemesi çağrısı yapılıyor.

Okunma Sayısı: 536

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.