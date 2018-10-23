Kocaeli'de okul laboratuvarında patlama

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bir lisenin laboratuvarında meydana gelen asit kaynaklı patlama sonucu yaralanan temizlik görevlisi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde deney tüplerinin temizliği sırasında lavaboya dökülen sülfürik asidin suyla teması sonucu patlama yaşandı. Patlama sonucu temizlik görevlisi İsmail Okur hafif şekilde yaralandı. Öğrencilerin gürültüden korkması nedeniyle okul tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Okur, buradaki ilk müdahalenin ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Patlamanın ardından olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, laboratuvarda incelemede bulundu. Ölçümlerde zehirli atığa rastlanmadı. "Küçük çaplı patlama yaşandı" Karamürsel Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, yaptığı açıklamada, kimya laboratuvarındaki deney tüplerinin temizlendiği sırada sülfürik asit tüpünün lavaboya boşaltıldığını, bunun üzerine asit ile suyun teması nedeniyle yoğun dumanla birlikte küçük çaplı bir patlamanın yaşandığını söyledi. Patlamada okulun temizlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığını aktaran Çakır, patlama nedeniyle okulun tedbir amaçlı tahliye edildiğini, incelemelerin ardından eğitime devam edildiğini belirtti. AA

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