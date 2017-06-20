Korku dolu anlar: İstanbul'da bir iş yerinde patlama!

İstanbul Maltepe'de deterjan imalathanesinde kazan patlaması sonucu 1'i Suriye uyruklu 2 kişi yaralandı.

Olay 13.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme mahallesi Tunç sokakta bulunan deterjan imalathanesinde meydana geldi. 5 katlı binanın zemin katında bulunan imalathanedeki kazan henüz bilinmeyen nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamayla iş yerinin önündeki araçlar savruldu, bir minibüs devrildi. Patlama sırasında yoldan geçtiği belirtilen biri Suriye uyruklu 2 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. DHA

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