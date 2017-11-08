Koruma altına alındılar

Edirne'de otomobil bagajında yurda kaçak olarak sokulan 3'ü "Çin aslanı" cinsi 5 yavru köpek, koruma altına alındı.

Edirne'de bir otomobilin bagajında yurda kaçak olarak sokulan 5 yavru köpek bulundu. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.P'nin kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, karton koliler içerisinde üçü Çin aslanı, biri Shar Pie ve biri Pug cinsi olmak üzere 5 yavru köpek bulundu. Emniyete götürülen sürücü A.P. ile araçtaki M.K, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yavru köpekler ise veteriner kontrolünden geçirildikten sonra koruma altına alındı. AA

Okunma Sayısı: 112

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.