Kuzey Irak'ta Şehit olan Hakan Ergin ebediyete uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin'in cenazesi, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de katıldığı törenle toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin, memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

29 yaşındaki Uzman Çavuş Ergin'in naaşı, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından Türk Yıldızları'na ait uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi.

Şehidin cenazesi, yakınları ve protokol üyeleri tarafından karşılandıktan sonra Giresun'un Eynesil ilçesine götürüldü.

Arkadaşı da şehit düşmüş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 Nisan 2016'da, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Bekir Kelleci'nin babası Ali Kelleci de törende yer aldı.

Törende Bakan Canikli, şehidin babası Ahmet Ergin'e destek oldu.

Anne Aynur Ergin, oğlunun tabutu başında, şehit annesi olduğu için gururlu olduğunu belirterek, "Hiç ağlamıyorum, kimsenin moralini bozmayın. Dik duruyorum. İki tane evladım var, onları da gönderirim." dedi.

Şehidin naaşı öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İshaklı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan, şehit Hakan Ergin'in, 3 Nisan 2016'da şehit düşen Uzman Çavuş Kelleci ile arkadaş olduğu, arkadaşının şehadetinin ardından sosyal medyadan "Allah rahmet eylesin, kardeşim mekanın cennet olsun" paylaşımında bulunduğu öğrenildi.