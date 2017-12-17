“Meşgul ettiğiniz anneniz, babanız, bir yakınınız olabilir"

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yılda 3 milyon acil çağrı geldiğini, bu rakamın sadece 1 milyonunun kurumlara aktarıldığını, 2 milyon çağrının ise asılsız ya da gereksiz olduğunu belirtti. Hülür, sohbet için arayan, pizza siparişi veren, hakaret eden kişilere, “Meşgul ettiğiniz telefonun ucundaki kalp krizi geçiren ya da kaza geçiren anneniz, babanız, bir yakınınız olabilir" diye seslendi.

Ünal Hülür, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yıllık ortalama 3 milyonun üzerinde çağrı düştüğünü, gereksiz ve asılsız çağrıları düştükten sonra günlük ortalama 3 bin çağrıyı ilgili birimlere yönlendirdiklerini belirtti.

Bu rakamın sadece 1000 kadarının gerçek çağrı olduğunu söyleyen Hülür, “2 bin çağrı ise meşgul etme amaçlı. Telefon deneyenden tutun da 'Kedim rahatsız' diyene, pizza siparişi verene kadar gereksiz pek çok çağrı oluyor" dedi.

Merkezi meşgul edenler arasında telefon tamircilerinin başta geldiğini anlatan Hülür, 112'nin ücretsiz bir hat olması dolayısıyla telefon tamirinden sonra deneme amaçlı olarak 112'nin arandığını kaydetti. Canı sıkıldığı için sohbet etmek isteyenler, hakaret edenler, küfredenlerle ilgili bazı illerde hukuki yaptırımlar uygulanmaya başlandığını da kaydeden Hülür, “112'nin doğru kullanımıyla ilgili yapmamız gereken şey anasınıfından itibaren okullarda, ailelerde ve toplumun her kesiminde anlatmak" diye konuştu.

TELEFONUN UCUNDAKİ YAKININIZ OLABİLİR

112'yi gereksiz meşgul edenlere “O telefonun ucundaki bir yakınınız olabilir. Anneniz, babanız kalp krizi geçiriyor olabilir. Bir kaza yapmış olabilir. Birkaç dakikalık gecikmenin nelere mal olacağını unutmamak gerekiyor" diye seslenen Hülür, “112 hizmeti zamanla yarışan bir hizmet. İlk 10 dakikada hastaya ulaşmak çok önemli. Bazen trafikte de ambulanslar sıkıntı yaşayabiliyor. Burada sürücülere söylediğimiz 'Hayata yol verin' mesajı çok önemli" dedi.

SAKİN OLUNMALI

112'yi arayanların bazı noktalara dikkat etmesi gerektiğini de kaydeden Hülür, “Durumu olabildiğince sakin anlatmalı. Olayın ne olduğunu, vaka sayısını, konum, adres bilgilerini açık, net anlaşılır şekilde ifade etmeli. Görevlinin talimatlarını dikkatle dinlemeli ve uygulamalıdır" dedi.

ANTALYA GENELİNDE 56 İSTASYON

Antalya genelinde Gündoğmuş'tan Kaş'a kadar tüm bölgede 56 istasyon bulunduğunu belirten Hülür, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kentsel vaka ulaşım oranımız ilk 10 dakikada yüzde 90 civarında, kırsalda ise yüzde 95 civarında. İlk 30 dakikada ulaşıyoruz. Bu hem Sağlık Bakanlığımızın koyduğu hedefler anlamında hem de uluslararası standartlar anlamında çok iyi. 72 kara ambulansımız var. Bir tane hava ambulansımız var. Bu ambulansın sınırları Anamur, Burdur, Isparta da bize dahil. Hava ambulansı Akdeniz Üniversitesi bahçesinde konuşlandırılmış durumda. Özellikle ulaşımı zor ilçelerde hızlı nakil olması gereken hastaları bu ambulansımızla nakil ediyoruz ve yarım saat içinde merkeze getirmiş oluyoruz. Yılda böyle 300 kadar vaka taşıyoruz. İstasyon sayımızı Sağlık Bakanlığımızın verdiği izin dahilinde 61'e çıkaracağız. Ayrıca sahilde de 2 motosiklet ambulansımız var. Zaman zaman koordinasyonu Ankara olmak üzere uçak ambulansla da nakiller yapıyoruz. Uçak ambulansı Antalya bölgesinden yılda 40 civarında hasta taşıyor. Bunlar daha ileri merkeze gitmesi gereken hastalar."

ANTALYA PİLOT BÖLGE OLARAK İLK MERKEZ

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi'nin Türkiye'de pilot bölge olarak seçilerek kurulan ilk merkez olduğunu da kaydeden Hülür, "Daha sonra Türkiye'nin diğer illerine yayıldı. Burada 7 ayrı kurum var. Mesela bizim sağlıkla ilgili çağrıların çoğu polisle de ilgili. Bir kaza ya da bir bıçaklama gibi adli olaylarda polis de bizimle aynı anda olay yerine gidiyor. Böyle bir avantaj var" dedi.

ÇOCUK GÖZÜYLE 112

Antalya Valiliği'nin koordinesinde ana sınıfları da dahil olmak üzere zaman zaman öğrenciler 112 Acil Çağrı Merkezi'nde misafir edilip, bilgi veriliyor. Amaç 112'nin doğru kullanımını küçük yaşlarda anlatabilmek. Gelen çocukların yanıtları ise bu projenin başarılı olduğunu gösteriyor. Çocuklara "112 nedir" diye sorulduğunda, "Yangın olunca ararız", “Biri bizi kaçırmak isterse ararız", “Trafik kazası olduğunda ararız" şeklinde yanıt verdi.

7 AYRI KURUMUN TEK ÇAĞRISI

Türkiye'de pilot bölge olarak seçilen ve 2005'te başlayan, aktif olarak 2010 yılında hizmet vermeye başlayan 112 Acil Çağrı Merkezi'nde sağlık, itfaiye, jandarma, AFAD, Sahil Güvenlik, emniyet, orman aynı çatı altında görev yapıyor. 112 arandığında ilk önce ön masa devreye girerek ilk çağrıyı karşılıyor. Sağlıkla ilgiliyse sağlığa, polisi ilgilendiriyorsa polise, itfaiye ile ilgiliyse itfaiye çağrısına atıyor. Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılar ve turistler için de İngilizce, Almanca ve Rusça olmak üzere 3 dilde yanıt veriliyor. Yabancı uyruklular, karşılarında kendilerini anlayabilen biri olunca daha çabuk hizmet alıyor. Eski alışkanlıkla polisi aramak isteyen biri 155'i çevirdiğinde santral otomatik olarak telefonu 112'ye aktarıyor. İtfaiyeyi aramak için 110'u çeviren vatandaşın çağrısı da 112'ye yönleniyor. Avrupa'da acil çağrı numarası 112 olmasına karşın kente gelen yabancı turistlerin aklında ABD'deki acil çağrı numarası olarak 911'in kaldığı belirtilirken, kişinin 911'i çevirmesiyle de telefon 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşüyor.

2017 YILI İSTATİSTİKLERİ

Yılın 11 ayında Çağrı Merkezi'ne gelen toplam çağrı sayısı 3 milyon 90 bin 799. Bunun 2 milyon 13 bin 970'i gereksiz çağrı, 1 milyon 76 bin 829'u kurumlara aktarılan çağrı, 371 bin 112'si ise sağlığa aktarılan çağrı. Merkeze gelen çağrıların yüzde 65.16'sını gereksiz çağrılar oluştururken, kurumlara aktarılan çağrı oranı ise yüzde 34.84.