Mesut Yılmaz'ın en zor günü

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ölü bulunduğu Beykoz'daki evine geldi.

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nden ayrılan Yılmaz, Beykoz'daki evine giriş yaptı.

Yılmaz'la birlikte kardeşi Turgut Yılmaz, Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim de eve geldi.

Bu arada polisin evin önünde aldığı güvenlik önlemleri sürüyor.

Cenaze pazartesi toprağa verilecek

Bilgi veren işadamı Abdürrahim Albayrak, Yılmaz'ın cenazesinin, 18 Aralık Pazartesi günü öğle vakti Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca'da toprağa verileceğini söyledi.

Albayrak, Berna Yılmaz'ın ise Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi'nde kontrol altında tutulduğunu belirterek, doktorunun vereceği karara göre evine gidebileceğini bildirdi.

Terim: Allah kimseyi evlatlarıyla sınamasın

Terim, evden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Yılmaz ailesiyle çok eskiden beri görüştüğünü belirterek, olayın çok üzücü olduğunu ifade etti.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayın ardından Yılmaz ailesinin yanında olduğu kaydeden Terim, "Sabahtan beri birlikteyiz, takip ediyorum olayları zaten. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Allah hiç kimseyi evlatlarıyla sınamasın. Tabii 12 saatlik bir uçak yolculuğundan sonra bu durum kolay değil." diye konuştu.

Gazetecilerin, "Ölüm sebebi hakkında bilginiz var mı?" sorusu üzerine Terim, "Sebebini sormadım. Gerekçesi ne olursa olsun kolay bir şey değil. Hiç güzel bir şey değil. Gencecik bir çocuk... Allah geride kalanlara yardım etsin." ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu ölü bulundu