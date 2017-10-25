Meteoroloji'den art arda uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bugün beklenen sağanak yağışın öğleden sonra etkisini artıracağını bildirdi.

Açıklamada; "Bugün İstanbul'da beklenen sağanak yağışların öğleden sonra etkisini artıracağı ve gece yarısına kadar kuvvetli poyraz ile birlikte metrekareye 25-50 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.Meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibiolumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" denildi.

METEOROLOJİ'DEN KIRKLARELİ'DE YOĞUN YAĞIŞ UYARISI

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kırklareli çevrelerinde beklenen sağanak yağışların başta doğu ilçeleri olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (25-60 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Yoğun yağışın beklendiği saatler ise bugün için 05:00-21:00 olarak bildirildi.