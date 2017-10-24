Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı

Hava sıcaklığının yağışla birlikte batı bölgelerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da görülen yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırması, Perşembe öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak ve kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde yağması bekleniyor.

Habertürk'ün aktardığına göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Ankara ve Konya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, kıyı Ege ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Burdur çevreleri ile Balıkesir ve Manisa'nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağışla birlikte batı bölgelerde 2 ila 5 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise güneyli rüzgarların etkisiyle 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.