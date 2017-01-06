Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı!

Meteoroloji'den İstanbul için yoğun kar yağışı ve soğuk hava uyarısı yapıldı.

Kuvvetli yağmur ve sağanak şeklindeki yağışın, saat 16.00 civarında İstanbul'un batısında Çatalca Silivri hattında karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği saat 20.00'ye kadar il geneline yayılarak yoğun kar olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceği ve 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacağı bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden kar ve soğuk uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte beklenen kar ve soğuk havayla ilgili uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporunda; İstanbul'da 06.01.2017 Cuma günü beklenen kar yağışının akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek 07.01.2017 Cumartesi günü öğle saatlerine kadar aralıklarla yoğun kar yağışı şeklinde devam edeceği belirtilmektedir. Cumartesi günü öğleden sonra azalması beklenen kar yağışının sonraki günlerde yerini soğuk hava nedeniyle don ve buzlanmaya bırakacağı öngörülmektedir" denildi.

Kar yağışı, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşünün günlük yaşamı olumsuz yönde etkilememesi için ise şu uyarılarda bulunuldu:

* Zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçları ile yola çıkan vatandaşlarımızın mutlaka kar lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı vb. kullanmaları/bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları;

* Trafik kuralları, işaret ve işaretçilerine uymaları;

* Acil yardım, kurtarma, yol bakım ve müdahale araçlarının, görev mahalline en seri şekilde ulaşmaları için, sürücülerimizin emniyet şeritlerini kullanmamaları ve bu hususta hassasiyet göstermeleri ayrıca trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergâhları kullanmaları; arıza hallerinde sürücülerin araçlarını terk etmemeleri ve acil çağrı için 155 Polis İmdat, 156 Alo Jandarma, 159 Karayolları telefon numaralarını aramaları;

* Görevli ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve destekleyici anlayışla davranılması;

* Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü bu günlerde;

-Yaşlı, çocuk, hamile kadınlar ile kalp ve akciğer hastalığı olanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları,

-Hava şartlarına uygun giysilerin giyilmesi,

-Kapalı alanlarda mangal gibi zehirlenmeye yol açabilecek malzemelerin kullanılmaması, baca temizliğinin yapılması ve sobaların dikkatli yakılması, can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.

* Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde; İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (İstanbul AFAD) 0212 455 70 00 ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) 0212 444 25 66 numaralı telefonlarını aramaları; kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.

Meteoroloji'den bir uyarı daha!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada ''Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır. Balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havayla birlikte bugün kuzeybatı kesimlerde, Cumartesi gününden itibaren Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 10-15 derece altında hava sıcaklığı beklenmektedir.'' denildi.

Kar, yağmur, dolu; gelmiyor gönderiliyor, yağmıyor yağdırılıyor...

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