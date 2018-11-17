Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yarın yağmur ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Sakarya hariç Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak olması, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Yağışların Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli olması, rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.