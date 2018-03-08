Mudurnu 'sakin şehir' oldu

Bolu’nun Mudurnu ilçesi, Türkiye’nin 15. Cittaslow (sakin şehir) unvanlı şehri oldu.

Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, tavuk üretimi ile bilinen Mudurnu’ya yeni finans ve proje kaynakları sayesinde katkı sağlanacağını söyledi. Türkiye’deki Cittaslow üye kentleri arasına Mudurnu da girdi. 17 Mart 2018 tarihinde Belçika’nın Maaseik şehrinde gerçekleşecek Cittaslow Uluslararası Komite Toplantısı’nda Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl’e sertifikası verilecek. Dünya genelinde 30 ülkede 241 şehirde Cittaslow üyeliği bulunduğunu belirten Cittaslow Uluslararası Başkan Yardımcısı, Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mudurnu’nun ulusal ve uluslar arası alanda bilinirliğinin artacağını ifade etti. Soyer, Seferihisar, Gökçeada, Akyaka, Perşembe, Taraklı, Vize, Yalvaç, Yenipazar, Halfeti, Uzundere, Şavşat, Gerze, Göynük ve Eğirdir’den sonra Mudurnu’ya bu unvanın verildiğini söyledi. DHA

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