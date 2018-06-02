Nefret söylemi kaybettiriyor

Bir araştırma şirketi yaptığı anket çalışmasının sonucunu “vatandaşın en az memnun olduğu son üç hizmet yargı, mali sistem ve ekonomi” olarak duyurdu. Ülkenin ekonomide puan kaybetmesinin sebebi ise ‘siyasÎ söylemlerdeki nefret dili’ olarak değerlendirildi.

Xsights Araştırma Şirketinin 26 şehirde yaptığı çalışmanın sonucunda şu veriler ortaya çıktı: Vatandaşın en az memnun olduğu son üç hizmet ‘yargı’, ‘malî sistem’ ve ‘ekonomi.’ 2017 yılının dördüncü çeyreğinde yapılan benzer araştırmada en çok memnun olunan hizmet ‘din hizmetleri’ çıkıyordu, bu yılki araştırmada ise din hizmetleri üçüncü sıraya gerilemiş durumda.

Vatandaş geleceğe bakamıyor

Türkiye seçime gidiyor. Bir taraftan seçim bir taraftan dolar kurundaki dalgalanma vatandaşın ana gündemi. “Vatandaşın Nabzı Anketi” sonuçlarına göre ise Türkiye, geleceğine bakış konusunda kutuplaşırken, Batılı ülkelerin Türkiye üzerinde ekonomik baskı kurduğu konusunda birleşiyor. Türkiye’de her 5 kişiden 4’ü ABD ve Avrupa devletlerinin ülke üzerinde ekonomik baskı oluşturduğuna inanıyor. Bir diğer anket sonucuna göre ise her 10 kişiden 6’sı ekonomik sorunların sebebini ‘dış politika hataları’ olarak belirtiyor. Anketlerde ön plana çıkan bir diğer sorun ise siyasilerin meydana getirdiği kutuplaşmaların ekonomik ve sosyal güvensizlik oluşturduğu.

Vatandaş ekonomiden memnun değil

‘Toplumsal Nabız Araştırması’nın sonuçlarına göre ise vatandaş Türkiye’nin en büyük meselesinin “ekonomik sorunlar” olduğunu düşünüyor. Ancak bir önceki çeyreğe göre ikinci sıradaki yerini koruyan “PKK sorunu” 12 puan artışta. Vatandaş 2017 yılı içinde ekonomik sorunların Türkiye’nin en önemli meselesi olduğunu düşünüyordu. İlk çeyrekte, çoklu cevap verilen bu soruda “ekonomik sorunlar” yüzde 39 ile üçüncü büyük sorundu. İlk çeyrekten son çeyreğe 15 puan artarak ekonomik sorunlar vatandaşın ilk sorunu haline geldi. Bu verileri değerlendiren uzmanlar ise mevcut durumun sebebini beyin göçü, güvensiz yatırımcı ve siyasilerin nefret söylemleri olarak belirtti.