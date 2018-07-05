Pamukkale Belediyesi'nden örnek proje

Bir çok konuda ülkeye örnek projelere imza atan Pamukkale Belediyesi’nin geçen yıl başlattığı yer altı çöp konteyneri projesi devam ediyor.

İlçe genelinde 100’ü aşkın yeraltı çöp konteynerinin montajı yapıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, bu proje ile Pamukkale’nin çevre konusunda da örnek olduğunu vurgu yaparak, “İlçemizde çevre bilincini geliştirmek, çöplerin oluşturduğu kötü kokuları önlemek ve çevre kirliliğini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla 80 adet yer altı çöp konteyneri aldık” dedi. Denizli - Mehmet Cebe

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