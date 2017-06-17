Peş peşe sarsıntılar: Ege'de bir deprem daha

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun açıklarında dün akşamki depremin ardından saat 06.40'ta Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun açıklarında saat 06.40'ta Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13.8 kilometre derinliğindeki deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, depremin Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin ise Hasseki Köyü olduğu açıklandı. *** Okumak için tıklayınız: İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem İzmir'deki depremin ardından yaşananlar ile ilgili korkutan açıklama! Deprem musibetine ne kadar hazırız ve Bediüzzaman 'depremler' için ne diyor? DHA

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