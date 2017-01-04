Sarıkamış Şehitleri için karda çıplak nöbet tuttu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan Çetin Aydoğdu, 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin donarak şehit düştüğü Allahuekber Dağları'nda askerlerin yaşadıklarını hissetmek için karın içinde çıplak halde nöbet tuttu.

Sarıkamış'ta 6-8 Ocak tarihlerinde düzenlenecek "102. Yılında Sarıkamış Şehitleri Anma Törenleri" öncesinde, şehitlerin yaşadıklarını hissetmek isteyen 45 yaşındaki Aydoğdu, sıfırın altında 10 derecedeki havada, tüfeğiyle birlikte yattığı karın altında 30 dakika kaldı.

Sarıkamış Kültür Evi'nden o günün asker elbisesini andıran kıyafet giyen Çetin Aydoğdu, Türk bayrağı ve eski bir mavzer tüfekle İnönü Mahallesi'ndeki ormanlık alana geldi. Burada üzerindeki elbiseleri çıkaran Aydoğdu, çıplak vaziyette tüfeğiyle kar yığınının içine girdi.

Çetin Aydoğdu, donarak şehit olan atalarının çektiği acıyı ve o ruhu yaşamak için böyle bir etkinlik yaptığını söyledi.

Amacının "şov yapmak" olmadığını belirten Aydoğdu, "Cenabı Allah şehitlerimizin ruhlarını şad eylesin. Ben onların çektiği acıyı içimde hissettim ve onun için bu işi yaptım. Gerçekten çok güzel bir duygu. Şu kar altında cennet kokusundan ağlamam geliyor. Şehitler diyarı ilçemizde bu duyguyu yaşamak çok güzel. Bizlerin bu bayrak altında hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan bütün şehitlerimize rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.