Şile arama çalışmaları devam ediyor

İstanbul - Şile açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor.

"Maalesef bilinmeyen bir nedenle batmıştır''

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giden demir yüklü "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinden yardım sinyali alınması üzerine, bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çalışmalara, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait 2 sahil güvenlik botu, 1 helikopter ve 1 uçak ile 3 kıyı emniyeti botu katılıyor.

Su üstünde bulunan filikalarda herhangi bir personelin tespit edilemediği çalışmalara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait yüzer unsurların da iştirak edeceği belirtildi.

Jandarma kıyı şeridini tarıyor

Bu arada, jandarma ekiplerinin kıyı şeridini tarayarak destek verdiği çalışmaları, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz ve kurum yetkilileri de takip ediyor.

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yangın söndürme helikopteri Alev Kartalı'nın da çalışmalara katılmak üzere bölgeye gönderildiği öğrenildi.

Gemideki bir kaptan, ikinci kaptan, başmühendis, ikinci makinist, iki usta gemici, bir gemici, iki yağcı ve bir aşçı ile mürettebat harici bir kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Öte yandan, bölgeye gelerek görevlilerden bilgi alan Şile Kaymakamı Salih Yüce de şu ana kadar mürettebattan bulunan kimse olmadığını belirterek, "Kıyıdan ve denizden aramalarımız devam ediyor. Battığını değerlendiriyoruz, çünkü gemiye ait bazı buluntular bulundu." diye konuştu.